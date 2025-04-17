В Україні падають продажі пального — Finance.ua

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В Україні падають продажі пального

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В Україні падають продажі пального
В Україні падають продажі пального
У березні 2025 року проливи бензину, дизеля та автогазу на заправних станціях становили 604,2 млн літрів, що на 8% менше, ніж за аналогічний період минулого року. На стільки ж впав і квартальний показник.
Про це пише галузеве видання enkorr.
Водночас загальна вартість пального порівняно з місяцем раніше зросла на 8%, до 30,8 млрд грн, і майже не змінилася відносно 2024 року.
Сумарна вартість пального порівняно з місяцем раніше зросла на 8%, до 30,8 млрд грн, і майже не змінилася відносно 2024 року.
Загалом за I квартал на АЗК продали 1,71 млрд л пального загальною вартістю 87,7 млрд грн (+3% порівняно з аналогічним періодом минулого року).
Серед регіонів найбільше зросли проливи в Чернігівській області — на 14%, до 26 млн л. Трохи менше — на 13% — в Вінницькій і Волинській областях, до 27,2 млн л і майже 23 млн л відповідно.
Лідерами по обсягам реалізації пального були Київська (131,8 млн л, +9%), Дніпропетровська (51,1 млн л, +7%) і Львівська області (47,8 млн л, +10%), які забезпечили 38% загальних проливів.
У столиці проливи зросли на 6%, до 64 млн л, а виторг — до 3,37 млрд грн.
За матеріалами:
Економічна Правда
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