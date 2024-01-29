Як продати нерухомість під час війни: основні етапи — Finance.ua

Як продати нерухомість під час війни: основні етапи Сьогодні 08:02 — Особисті фінанси

Як продати нерухомість під час війни: основні етапи

Від підготовки та оцінки власності до укладання угоди і передачі прав власності - кожен етап продажу житла вимагає уважного вивчення та стратегічного підходу. Finance.ua розглянув основні етапи цього процесу та ключові аспекти, на які варто звернути увагу, аби вигідно реалізувати нерухомість.

Привести до ладу документи та підготувати житло до продажу

Ці два процеси можна проводити паралельно, щоб заощадити час.

Оновіть усі необхідні дозвільні документи. Перевірте відсутність обтяжень на майно або інших юридичних перешкод.

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Також вам знадобиться визначення реальної ринкової вартості нерухомості та оцінка майна. Пропонуючи ціну на своє помешкання, враховуйте такі фактори, як розташування, стан об'єкта, ринкові тенденції тощо. Дослідіть ціни схожих об'єктів у вашому районі, будинку чи містечку.

Звільніть житло від особистих речей, бо вони заважатимуть покупцю уявити цей простір як свій власний. Проведіть косметичний ремонт, очистіть житло для поліпшення зовнішнього вигляду.

Підготувати якісні фотографії та оголошення. Пошук покупців самостійно чи з допомогою професіоналів

Ефективна комунікація та готовність відповідати на запитання можуть значно полегшити процес продажу. Також необхідно зробити якісні фотографії і скласти привабливий опис для публікації.

Використовуйте різні інтернет-платформи та дошки оголошень, профільні групи в соцмережах. Також розгляньте можливості вивісити оголошення в місцях з великим потоком людей. Коли будете проводити покази житла, стежте за відгуками та запитаннями потенційних покупців.

Переговори й укладання угоди

Необхідно укладати угоду з точністю до вимог законодавства України та дотримуватися рекомендацій юристів і нотаріусів, які беруть участь у її проведенні. Такий підхід гарантує успішний результат як для продавця, так і для покупця.

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У сфері договорів купівлі-продажу нерухомості виділяють два типи: попередній і основний. Оплата (як авансова, так і повна) може проводитися готівковою або безготівковою формою при укладанні угоди між фізичними особами.

Зазвичай готівковий аванс передають в присутності нотаріуса для більшої безпеки. Також можна залучити касира з лічильником купюр і детектором їх справжності. Остаточний розрахунок найбезпечніше здійснювати безготівковим шляхом.

Через те, що етап з підготовкою документів забирає найбільше часу, приділимо більше уваги саме цьому питанню.

Які документи потрібні для продажу нерухомості та інші ключові аспекти — дізнавайтесь у статті за посиланням.

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