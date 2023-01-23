Як правильно зафіксувати руйнування житла для того, щоб отримати компенсацію — Finance.ua

Як правильно зафіксувати руйнування житла для того, щоб отримати компенсацію Сьогодні 09:04 — Особисті фінанси

Як правильно зафіксувати руйнування житла для того, щоб отримати компенсацію

Якщо житло постраждало через повномасштабну війну росії проти України, держава компенсує його. Вже зараз можна подати повідомлення у «Дії» та здійснити фото- та відеофіксацію руйнувань.

Про це розповіла голова партії «Слуга Народу» Олена Шуляк, коментуючи законопроєкт № 7198, який Верховна Рада має незабаром голосувати у другому читанні.

Як правильно зафіксувати руйнування:

для фіксації руйнувань використовуйте фото та відео, налаштувавши гаджет на найвищу якість зображення;

якщо це можливо — ввімкніть на девайсі геолокацію;

під час зйомки детально коментуйте картинку: місцезнаходження, дату, час, деталі пошкодження. Зафіксуйте за можливості відомості про руйнування від третіх осіб, які попередньо представляться;

фіксуйте руйнування великим і малим планом, знімайте всі зовнішні та внутрішні пошкодження якщо це можливо. Додайте прив’язку до місцевості (проведіть ландшафтні зйомки, покажіть прилеглу територію, об’єкти, що знаходяться поруч). Це дозволить точно ідентифікувати місце зйомки;

збережіть фото та відео у первинному вигляді: без використання графічних редакторів;

зробіть копії результатів зйомки та збережіть їх на різних носіях: флешка, файлообмінник тощо.

Нардеп наголосила, що процес прийняття комісією рішення про компенсацію за зруйноване війною житло та розрахунок розміру такої компенсації є повністю прозорим та має декілька рівнів запобіжників від корупції.

«Розмір компенсації визначається індивідуально для кожного власника об’єкта, виходячи з належної йому площі та вартості 1 кв. м, як визначить Кабмін. У такі прості розрахунки неможливо „закласти“ корупцію»", — сказала вона.

Довідка Finance.ua:

власник пошкодженого окупантами житла зможе обирати, як використати державну компенсацію: на придбання готового житла, або ж на будівництво (ремонт) нового приватного будинку на своїй території;

компенсацію за зруйноване війною житло отримають не всі;

понад 2,4 млн українців проживають в пошкодженому внаслідок агресії росії житлі. До «Дії» вже надійшло понад 316 тис. заявок про знищене та пошкоджене майно.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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