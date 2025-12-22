Як працюватимуть банки, Держказначейство і сервіси ДПС у новорічний період
Державні фінансові органи наприкінці 2025 року перейдуть на спеціальний режим роботи, що вплине на строки платежів і зарахування коштів.
Як працюватиме Казначейство в новорічний період
Держказначейство оприлюднило детальний Регламент своєї роботи. Отже:
- останнім днем проведення платежів клієнтів органів Казначейства через СЕП НБУ в бюджетному 2025 році є 28 грудня 2025 року.
- останнім днем проведення платежів на національну безпеку і оборону та видатків є 30 грудня 2025 року.
- прийняття електронних документів клієнтів із системи дистанційного обслуговування «Клієнт-казначейства — Казначейство» (далі — СДО) до облікових систем АС «Є-Казна Доходи», АС «Є-Казна» 28, 29 та 30 грудня 2025 року здійснюється до 17.30.
- у період з 31 грудня 2025 року до 1 січня 2026 року прийняття органами Казначейства електронних документів від клієнтів через СДО не здійснюється. Клієнтська частина СДО у зазначений період працює у штатному режимі (доступний перегляд інформації, друк виписок, функції формування та візування документів).
- у період з 28 грудня 2025 року до 30 грудня 2025 року Казначейство працює в СЕП НБУ у звичайному режимі та здійснює зарахування надходжень до бюджетів усіх рівнів та інших платежів (поповнення рахунків з електронного адміністрування податків, перерахування коштів єдиного соціального внеску, митних платежів та ін.) на рахунки, відкриті в Казначействі.
- у період з 31 грудня 2025 року до 1 січня 2026 року включно міжбанківські платіжні операції (звичайні та миттєві кредитові перекази) через СЕП НБУ від Казначейства та / або на адресу Казначейства не здійснюються (учасники СЕП НБУ не зможуть здійснювати платежі на адресу Казначейства, а Казначейство — на адресу учасників СЕП).
- починаючи з 2 січня 2026 року органи Казначейства працюють у звичайному режимі.
Як працюватиме НБУ та банківська система в новорічний період
Національний банк України визначив регламент роботи системи електронних платежів НБУ (далі — СЕП) та порядок роботи банківської системи України в період завершення 2025 року та на початку 2026 року. Для цього оприлюднено постанову Правління НБУ від 16.12.2025 № 146 «Про регламент роботи системи електронних платежів Національного банку України та порядок роботи банківської системи України в період завершення звітного року».
Так, передбачається, що в цей період, як і впродовж усього 2025 року, СЕП працюватиме в штатному режимі (24/7) згідно з Технологічним регламентом роботи системи.
31 грудня 2025 року і 1 січня 2026 року фінансові повідомлення (платіжні та інформаційні) від / на адресу Державної казначейської служби України (коди ID НБУ 820172 та 899998) через СЕП не будуть прийматися
Порядок роботи з готівкою в банківській системі України у період з 30 грудня до 1 січня.
- 30 грудня 2025 року
Банки зобов’язані для забезпечення безперебійної діяльності банківської системи України та своєчасної виплати заробітної плати, пенсій, соціальних доплат, інших грошових виплат отримати в Національному банку України та / або в уповноваженому банку готівку для підкріплення операційних кас та здійснити розрахунки за готівку.
- 31 грудня 2025 року.
Національний банк України в разі потреби здійснює до 12.00 у встановленому порядку підкріплення операційних кас банків.
Банки зобов’язані забезпечити безперебійну роботу банкоматів, підкріплення їх готівкою різних номіналів для обслуговування клієнтів. Банки мають право здійснювати касові операції
- 1 січня 2026 року
Емісійно-касові операції здійснюються в банківській системі України в звичайному режимі.
Як працюватиме СЕА ПДВ в новорічний період
У період з 31 грудня 2025 року до 1 січня 2026 року включно міжбанківські платіжні операції через Систему електронних платежів Національного банку України (СЕП НБУ) від Казначейства та / або на адресу Казначейства не здійснюються (учасники СЕП НБУ не зможуть здійснювати платежі на адресу Казначейства, а Казначейство — на адресу учасників СЕП НБУ).
Сервіс інтеграції Казначейства з ДПС в частині передачі платіжних інструкцій на стягнення коштів в електронній формі, обміну інформацією по єдиному рахунку, рахунках, відкритих в СЕА ПДВ та в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового з 31 грудня 2025 року до 1 січня 2026 року буде відключений.
Прийняття до виконання електронних реєстрів на повернення платникам помилково та надміру сплачених коштів на рахунки в СЕА ПДВ, електронних висновків та / або електронних повідомлень на повернення платникам податків помилково та / або надміру сплачених сум грошових зобов’язань, пені та надміру утриманих (сплачених) сум ПДФО здійснюватиметься Казначейством до 17−00 години 28 грудня 2025 року.
