Як працюватиме новий обмін файлами без інтернету в WhatsApp — Finance.ua
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Як працюватиме новий обмін файлами без інтернету в WhatsApp

Технології&Авто
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Як працюватиме новий обмін файлами без інтернету в WhatsApp
Як працюватиме новий обмін файлами без інтернету в WhatsApp, Фото: Pexels
Творці WhatsApp працюють над кількома оновленнями для своєї програми обміну повідомленнями. Зокрема, йдеться про запровадження нової функції обміну файлами через локальну мережу.
Про це пише WABetaInfo.

Що про це відомо

Зазначається, що у бета-версії WhatsApp Android 2.24.9.22 розкрито принцип її роботи.
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Відомо, що обмін фотографіями, відео, документами та іншими файлами з користувачами WhatsApp поблизу можна буде здійснювати навіть без стільникового зв’язку чи підключення до Wi-Fi.

Як це працюватиме

Користувачам необхідно буде вибрати, чи хочуть вони бути видимими для користувачів поблизу, щоб ділитися та отримувати файли через локальну мережу.
Також користувачі матимуть можливість у будь-який час відкликати ці дозволи.
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І, як і у випадку з повідомленнями WhatsApp, обмін файлами шифрується наскрізно, а номери телефонів користувачів приховані протягом усього процесу.
Нагадаємо, компанія Meta нині тестує чатбот та фоторедактор на основі штучного інтелекту в останніх бета-версіях месенджера WhatsApp.
За матеріалами:
НВ
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