Samsung припиняє оновлення для кількох моделей Galaxy — Finance.ua

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Samsung припиняє оновлення для кількох моделей Galaxy

Технології&Авто
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Samsung припиняє оновлення для кількох моделей Galaxy
Samsung припиняє оновлення для кількох моделей Galaxy, mobizoo.com.br
Компанія Samsung розширила список пристроїв, термін підтримки яких офіційно завершився — вони більше не отримуватимуть оновлення прошивки.
Цього разу «на пенсію» вирушили чотири моделі середнього цінового сегмента у рамках серій Galaxy A, Galaxy F та Galaxy M.
Починаючи з серпня 2025 року компанія припиняє випуск оновлень для моделей Galaxy A22, Galaxy F22, Galaxy M32 та Galaxy M42 5G. Всі чотири пристрої були випущені в 2021-му і вже отримали обіцяні два номерні апдейти ОС та патчі безпеки.
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За неофіційними відомостями, до списку End of life (EOL) потраплять фірмові смартфони, які знаходяться на ринку вже четвертий рік — такі, як Galaxy A32 або A33. Як правило, вендори рекомендують власникам таких пристроїв придбати новий смартфон із актуальним терміном програмної підтримки.
За матеріалами:
itechua
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