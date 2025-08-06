Baykar запускає серійне виробництво реактивного дрона Kizilelma, який може оснащуватись українськими двигунами — Finance.ua
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Baykar запускає серійне виробництво реактивного дрона Kizilelma, який може оснащуватись українськими двигунами

Технології&Авто
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Baykar запускає серійне виробництво реактивного дрона Kizilelma, який може оснащуватись українськими двигунами
Baykar запускає серійне виробництво реактивного дрона Kizilelma, який може оснащуватись українськими двигунами
Турецький оборонний гігант Baykar розпочав серійне виробництво бойового реактивного безпілотника Kizilelma. Це перший у світі БПЛА свого класу, який дійшов до цього етапу раніше, ніж подібні проєкти у США та Ізраїлі.
Як повідомляє defence-industry безпілотник розроблявся у межах програми MIUS (Muharip İnsansız Uçak Sistemi) з 2010-х років. Однією з ключових особливостей Kizilelma є можливість злітати з палуби авіаносця, зокрема, десантного корабля TCG Anadolu. Відомо, що четвертий прототип був оснащений реактивними двигунами АІ-322Ф, виробленими українським ДП «Івченко-Прогрес». Перші ж зразки літали з модифікованими АІ-25ТЛТ.
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Наразі не підтверджено, чи саме українські двигуни буде встановлено на серійні дрони. У Baykar також вивчають альтернативні силові установки. Водночас сам Kizilelma вже готується до виробництва в Україні, зокрема, на новому заводі, який компанія зводить на території держави. Раніше повідомлялось, що його будівництво мали завершити ще на початку 2025 року.
Озброєння дрона поки що тримається в таємниці, однак відомо, що Kizilelma отримає ракети класу «повітря-повітря» малого й середнього радіуса. Також розглядається інтеграція турецьких високоточних ракет Roketsan Cirit, аналога американських APKWS, які можуть бути ефективними проти іранських Shahed.
За матеріалами:
dev.ua
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