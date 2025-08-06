Baykar запускає серійне виробництво реактивного дрона Kizilelma, який може оснащуватись українськими двигунами — Finance.ua

Baykar запускає серійне виробництво реактивного дрона Kizilelma, який може оснащуватись українськими двигунами Сьогодні 22:49 — Технології&Авто

Baykar запускає серійне виробництво реактивного дрона Kizilelma, який може оснащуватись українськими двигунами

Турецький оборонний гігант Baykar розпочав серійне виробництво бойового реактивного безпілотника Kizilelma. Це перший у світі БПЛА свого класу, який дійшов до цього етапу раніше, ніж подібні проєкти у США та Ізраїлі.

Як повідомляє defence-industry безпілотник розроблявся у межах програми MIUS (Muharip İnsansız Uçak Sistemi) з 2010-х років. Однією з ключових особливостей Kizilelma є можливість злітати з палуби авіаносця, зокрема, десантного корабля TCG Anadolu. Відомо, що четвертий прототип був оснащений реактивними двигунами АІ-322Ф, виробленими українським ДП «Івченко-Прогрес». Перші ж зразки літали з модифікованими АІ-25ТЛТ.

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Наразі не підтверджено, чи саме українські двигуни буде встановлено на серійні дрони. У Baykar також вивчають альтернативні силові установки. Водночас сам Kizilelma вже готується до виробництва в Україні, зокрема, на новому заводі, який компанія зводить на території держави. Раніше повідомлялось, що його будівництво мали завершити ще на початку 2025 року.

Озброєння дрона поки що тримається в таємниці, однак відомо, що Kizilelma отримає ракети класу «повітря-повітря» малого й середнього радіуса. Також розглядається інтеграція турецьких високоточних ракет Roketsan Cirit, аналога американських APKWS, які можуть бути ефективними проти іранських Shahed.

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