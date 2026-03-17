Як пояснити причини звільнення на співбесіді (приклади) — Особисті фінанси

Нині в Україні хтось шукає роботу, а хтось має бажання звільнитись зі своєї посади. Тож, як говорити про звільнення впевнено, без виправдань і напруги.

Екперти budni.robota.ua дали кілька порад. Це допоможе зробити цю розмову зрозумілою та професійною.

Що хоче почути роботодавець

Питання про попереднє місце роботи — це спосіб зрозуміти вашу мотивацію, стиль взаємодії та професійні очікування. Головне в цій розмові — не факт звільнення, а спосіб, у який ви його аргументуєте. До вашої уваги — прості принципи, які допоможуть відповісти спокійно та впевнено.

Коротко і по суті

Багато кандидатів губляться не через саму причину звільнення, а через хвилювання і бажання пояснити все одразу. У результаті відповідь виходить занадто довгою і перевантаженою деталями.

Дотримуйтеся чіткої логіки: поясніть, що сталося, чому ви прийняли рішення піти і які можливості шукаєте зараз. Двох-трьох речень достатньо, щоб прозвучати чітко й переконливо.

Якщо співрозмовник захоче більше деталей, він уточнить їх у наступних запитаннях. Вам не потрібно випереджати всі можливі запитання.

Уникайте звинувачень

Якщо попередній досвід був негативним, співбесіда — не місце для з’ясування, хто мав рацію. Різкі або емоційні формулювання можуть насторожити роботодавця. Краще пояснювати ситуацію спокійно і нейтрально.

Наприклад, можна сказати, що не збіглися очікування, змінився формат роботи або підходи в команді. Якщо виник конфлікт, достатньо зазначити, що корпоративна культура не відповідала вашому стилю роботи, але ви зробили висновки і рухаєтеся далі.

Пояснюйте причину

Роботодавцю важливо зрозуміти логіку вашого рішення. Наприклад, ви хотіли більше відповідальності, але роль залишалася надто вузькою. Або вас зацікавив інший напрям, а в компанії не було можливості розвиватися в ньому.

Якщо причина пов’язана з перевантаженням, можна пояснити, що обсяг задач зростав швидше, ніж вдавалося відновлюватися, тому ви вирішили шукати новий формат роботи. Така відповідь звучить зважено і переконливо, адже в ній є чітка логіка, а не емоції.

Продемонструйте зацікавленість

Після короткого пояснення причини звільнення важливо сказати, що саме вас зацікавило в новій ролі або компанії. Це може бути масштаб задач, формат відповідальності, стиль управління чи можливість працювати з новими інструментами й підходами. Додайте кілька слів про свій досвід і про те, чим можете бути корисні команді. Тоді відповідь звучатиме не як виправдання.

Як пояснити причини звільнення

Приклади відповідей

Щоб не розгубитися під час співбесіди, варто заздалегідь підготувати кілька нейтральних формулювань. Вони допоможуть відповісти коротко, без зайвих деталей і виправдань. Нижче — приклади відповідей, які можна адаптувати під власну ситуацію та стиль спілкування.

Скорочення або зміни в компанії

У такій ситуації важливо підкреслити, що звільнення не було пов’язане з якістю вашої роботи, а стало наслідком рішень бізнесу.

Приклад відповіді: «У компанії відбулася реструктуризація, і мій відділ потрапив під скорочення. Я коректно завершив усі робочі процеси, передав проєкти і зараз шукаю нові можливості для професійного розвитку».

Відсутність кар’єрного або професійного зростання

Поясніть, що рішення про звільнення було пов’язане з бажанням розвиватися, а не з розчаруванням у роботі.

Приклад відповіді: «Мені було комфортно працювати в цій компанії. Але з часом я відчув, що задачі почали повторюватися, а можливостей для подальшого розвитку майже не залишилося. Саме тому я вирішив рухатися далі».

Невідповідність рівня оплати очікуванням

У цій ситуації не варто скаржитися або порівнювати роботодавців. Краще спокійно пояснити, що ваші очікування щодо оплати змінилися разом із досвідом і відповідальністю.

Приклад відповіді: «З часом я зрозумів, що рівень оплати вже не відповідає обсягу моїх задач і ринковим умовам. Ми обговорювали це в компанії, але змін не відбулося, тому я вирішив шукати нові можливості».

Нагадаємо, в Україні дуже поширені історії, коли роботодавець пропонує «пройти випробувальний термін» без офіційного оформлення, а договір обіцяє підписати згодом. У результаті працівник ризикує залишитися без стажу, соціальних гарантій і навіть зарплати. Про те, чи законна така практика та як захистити свої права — пояснили у robota.ua.

