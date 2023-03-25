Як подорожчають продукти перед Великоднем — Finance.ua

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Як подорожчають продукти перед Великоднем

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Як подорожчають продукти перед Великоднем
Перед святкуванням Великодня очікується подорожчання м’яса, молочної продукції та яєць.
Про це йдеться в телепрограмі «Сніданок з 1+1».
Українцям радять закупити традиційні для великоднього столу продукти — м’ясо, яйця, олію, сметану та ранні овочі — наперед.
Водночас економісти прогнозують, що цієї весни, на відміну від попередньої, популярні продукти для святкового столу не подорожчають на 50 чи 100 відсотків, як було у 2021 та 2022 роках. Причина — бойові дії на території України, які й так «підняли» ціни на максимум.
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«Безперечно, я думаю, що в усіх виробників продовольства буде бажання підняти ціни. Але ніхто сьогодні не платитиме 150 грн за десяток яєць або 200 грн/кг помідорів. Тому що немає таких грошей у людей», — прокоментував ситуацію економіст Олег Пензин.

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За його словами, популярні у «великодній сезон» продукти піднімуться в ціні в середньому на 10−15 відсотків.
Великодень цього року випадає на 9 квітня (у християн західного обряду) й 16 квітня (у християн східного обряду).

Довідка Finance.ua:

  • Нагадаємо, Великодній кошик в Україні у 2022 році подорожчав на чверть. Традиційні паска, яйця, домашня ковбаса, буженина, сало, вершкове масло, м’який і твердий сири, хрін та сіль обійдуться на родину з 4 осіб близько 972 грн, тобто на 192 грн (або на 24,6%) дорожче, ніж торік, коли такий же набір продуктів коштував 780 грн.
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За матеріалами:
ТСН
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