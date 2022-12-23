В Україні почала дешевшати цибуля — Finance.ua

В Україні почала дешевшати цибуля Сьогодні 02:43 — Особисті фінанси

З початку цього тижня на ринку цибулі в Україні спостерігається знижувальний ціновий тренд. Основною причиною здешевлення у цьому сегменті стало помітне ослаблення попиту, і навіть систематичні постачання цієї продукції із країн Центральної Азії.

Так, лише з початку цього тижня ціни на цибулю в Україні впали в середньому на 13%. Сьогодні українські фермери ведуть продаж ріпчастої цибулі по 20-25 грн/кг, залежно від якості, тоді як ще тиждень тому мінімальні ціни на цю продукцію не опускалися нижче за 23 грн/кг.

«Поступатися в ціні виробники змушені через помітне зниження попиту, оскільки оптові компанії та роздрібні мережі сформували товарні запаси ще до новорічних свят і зараз ще не розпродали наявні обсяги», — зазначають аналітики.

Вони зауважують, що якість продукції в необладнаних складах стрімко погіршується, тому їх власники знижують ціни, щоб таким чином стимулювати темпи збуту даного овочу.

Проте, як зазначають аналітики, нині якісна цибуля в українських господарствах коштує в середньому у 2,9 раза дорожче, ніж наприкінці грудня 2021 року.

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