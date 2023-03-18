Як подати податкову декларацію в Чехії — Finance.ua

Як подати податкову декларацію в Чехії Сьогодні 09:14 — Особисті фінанси

Як подати податкову декларацію в Чехії

На початку року в Чехії потрібно подати так зване daňové přiznání (податкова декларація) за минулий рік. Це роблять, як підприємці, так і наймані працівники, студенти та пенсіонери.

Видання proukrainu.blesk.cz пише про те, як це зробити.

Що таке податкова декларація?

Податкова декларація — це офіційна заява платника податків про отримані ним за певний період прибутки та розповсюджувані на них податкові знижки й пільги.

Кожен, чий річний дохід, що підлягає оподаткуванню, перевищує 15 000 Kč, зобов’язаний подати податкову декларацію, за винятком випадків, коли це дохід, звільнений від оподаткування або дохід, з якого податок утримується відповідно до спеціальної ставки податку.

Читайте також У Чехії планують підвищити штрафи для водіїв

Платники податків є податковими резидентами Чехії, якщо вони проживають на території країни або зазвичай тут перебувають.

Як подати?

Декларацію можна подати особисто у податковій (Finanční úřad) відповідно до вашого місця проживання або надіслати поштою. Тут адреси податкових у всій Чехії.

Також можна скористатися онлайн-заповнення. Податкова декларація в електронній формі заповнюється на офіційному порталі MOJE daně.

Читайте також Як отримати 1000 крон за відкриття рахунку в Чехії: умови

На сайті потрібно обрати варіант Daň z příjmů fyzických osob. А далі формуляр, який відповідає вашим договорам та діяльності. Після цього його потрібно заповнити. Люди плутаються у відмінностях договорів і ще не зовсім володіють чеською мовою, у такому разі варто звернутися до консультанта (daňový poradce) чи відвідати семінар на цю тему у центрах для іноземців.

Термін подання

Подати податкову декларацію в Чехії за 2022 рік можна до 3 квітня 2023 року.

Що потрібно

довідка/довідки про доходи за минулий рік;

заповнений формуляр «Daň z příjmů fyzických osob»;

також можуть запитати посвідчення особи.

Знижки на прибутки

Базова знижка 30 840 Kč на одного платника за податковий період 2022 року; Знижка на дружину/чоловіка у розмірі 24 840 Kč на одного з подружжя, якщо вони проживають разом, якщо він/вона не має власного доходу, що перевищує 68 000 Kč за податковий період; якщо дружина/чоловік картку ZTP/P (посвідчення людини з інвалідністю), сума 24 840 Kč подвоюється; Базова знижка для людей з інвалідністю у розмірі 2 520 Kč; Розширена знижка для людей з інвалідністю у розмірі 5 040 Kč; Знижка для власників картки ZTP/P (посвідчення людини з інвалідністю) у розмірі 16 140 Kč; Знижка на студента у розмірі 4 020 Kč до 26 років або у випадку денної форми навчання за програмою докторантури до 28 років; Знижка на плату за дитячий садок у розмірі 16 200 Kč. Знижка діє лише, якщо дитина проживає разом із платником податків. І таку знижку може оформити тільки один із опікунів. Знижка на дитину на утриманні. Знижка діє лише, якщо дитина проживає разом із платником податків. І таку знижку може оформити тільки один із опікунів.

Крім того, є й інші пільги:

дарування (наприклад, здача крові, донати);

іпотека, кредит (відсотки від кредиту на власне житло);

пенсійне, медичне страхування.

Подружжя

Щодо знижки на чоловіка/дружину, то під спільним проживанням мається на увазі, що фізичні особи постійно проживають разом і спільно покривають витрати на свої потреби.

Прибутки, що не враховуються до прибутку чоловіка (повний перелік):

державна соціальна допомога;

допомога для опікуна, за винятком винагороди;

пільги для людей з інвалідністю;

матеріальна допомога у скрутному становищі;

допомога на догляд, соціальні послуги;

державні внески на додаткове пенсійне страхування з державним внеском;

державні внески на накопичення додаткової пенсії;

державні внески відповідно до Закону про будівельні економії та про державну підтримку будівельних накопичень;

стипендія, яка надається студентам, які готуються до майбутньої професії;

дохід, отриманий від догляду за родичем або іншою особою, яка має право на допомогу на догляд відповідно до Закону про соціальні послуги, який звільнений від оподаткування.

Прибутки, які враховують до доходу подружжя (приблизний список):

весь дохід від роботодавця, бізнесу, оренди;

всі види пенсій;

страхові виплати на випадок хвороби;

компенсація заробітної плати в разі непрацездатності;

допомога по безробіттю.

Допомога на дитину (Rodičovský příspěvek) є формою державної соціальної підтримки і не враховується до власного доходу дружини для застосування знижки на дружину. І навпаки, допомога при народженні (porodné, mateřství) — це допомога, яка виплачується як частина страхування на випадок хвороби, тому ви включаєте ці виплати до доходу дружини, щоб застосувати знижку на дружину.

Щоб почувати себе безпечно за кермом не тільки в Україні, а й за кордоном, рекомендуємо придбати карту технічної підтримки-Assistance. З нею можна не турбуватися, що може не вистачити бензину в дорозі або проб’єте колесо. Картка стане вашою підтримкою в дорозі 24/7.

uamedia За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.