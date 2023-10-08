Як перевірити вживане авто з Європи — Finance.ua

Як перевірити вживане авто з Європи Сьогодні 08:35 — Особисті фінанси

Як перевірити вживане авто з Європи

У 2022 році українці купили за кордоном понад 400 000 вживаних автомобілів, більшість із яких привезли з країн Євросоюзу. Купуючи вживане авто, треба бути уважними — легко натрапити на шахраїв, які навчилися добре маскувати дефекти.

Про це пише Інститут дослідження авторинку.

Перевірити машину самостійно важко: шахраї вміло маскують дефекти навіть після важких ДТП і навчилися підробляти оригінальні сервісні документи.

Якщо ви не перевірите історію машини, ризикуєте купити ту, яку розшукує Інтерпол чи яка перебуває в заставі у банку.

Які проблеми найчастіше намагаються приховати власники машин

Найчастіше скручують пробіг. Друга проблема ― машини після ДТП. Третя проблема ― умисно змінений VIN-код автомобіля. Четверта проблема ― продаж крадених машин або машин, взятих у лізинг.

Сервіси для перевірки авто

В США єдиний сервіс перевірки історії авто ― Carfax. Там усі американські машини можна перевірити за VIN-кодом і дізнатися, у якому стані авто виїхало в Україну.

Натомість в ЄС багато країн, тому єдиної бази даних щодо історії авто немає. Країни мають різні правила, і далеко не всі дають доступ до історії машин. Наприклад, у Швеції є доступний публічний держреєстр для перевірки авто. У Польщі для перевірки система вимагає дані зі свідоцтва про реєстрацію машини, які є лише у власника. Найбільший авторинок Європи ― Німеччина ― взагалі публічно не розголошує історію авто третім особам.

В Україні для перевірки вживаних авто з Європи повноцінно працюють два основні сервіси: литовський Carvertical і чеський Cebia . Принцип їхньої роботи однаковий ― вони підтягують дані про європейські авто з різних баз даних майже всіх країн ЄС: державних реєстрів, маркетплейсів, станцій технічного обслуговування, страхових і лізингових компаній. У вигляді графіку чи таймлайну вони показують, як змінювався автомобіль, його пробіг, у які ДТП потрапляв і як часто змінювався власник. Ці дані користувач отримає, якщо введе VIN-код машини й оплатить певний пакет даних.

А чим відрізняються Carvertical і Cebia

Carvertical має особливість: ви не знаєте, яка саме інформація буде у звіті, а ціна послуги не залежить від даних, що є в базі сервісу. Спочатку ви купуєте звіт ― і лише потім розумієте, за що заплатили.

Cebia ж враховує, що саме отримує користувач: розширені технічні характеристики, кількість записів про пробіг авто, історію обслуговування, інформацію про аварії та історичні фотографії. Ціна звіту залежатиме від наявної інформації.

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Cebia використовує лише перевірені джерела даних і повідомляє, звідки інформація ― від страхової, держреєстру, партнерської СТО чи маркетплейсу. Також Cebia має детальнішу інформацію про авто з чеського та словацького ринків.

Скільки коштує перевірити авто

Це залежить від того, скільки інформації про автомобіль є у сервісу. Якщо є повний пакет даних — наприклад, дані про пробіг, історія обслуговування і фото авто в різний час, — у Cebia це коштуватиме 499 гривень. Якщо є лише технічні параметри, дані про заводські дефекти й де розміщена табличка з VIN-кодом, це обійдеться у 299 гривень.

Найбільший набір даних у Carvertical коштує 700 гривень. Проте якщо купити у них звіти одразу про кілька машин, вийде дешевше. Наприклад, три звіти коштуватимуть близько 1 300 гривень, а не 2 100.

На що звертати увагу під час перевірки авто

Перше ― це розташування VIN-коду. Cebia підкаже, де конкретно на цьому авто розміщена табличка. Якщо вона має сліди втручання, інший вигляд чи взагалі відсутня, це означає, що VIN-код могли перебити.

Друге ― кількість власників. Якщо авто змінило десятьох власників за кілька років (а вам про це не сказали), це має насторожити.

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Третє ― дані про велику страхову виплату (наприклад $15 000). Це привід замислитися, бо такі виплати ― ознака серйозної ДТП. Також у системі може бути запис про суттєві пошкодження в аварії, унаслідок яких автомобіль «списали» у країні ЄС.

Четверте ― аномалії з пробігом авто. Щоб дізнатися, чи скручували пробіг, треба переглянути всю історію. Якщо із часом кілометраж зростає плавно ― усе гаразд. Якщо є різкі піки на графіку ― це ознака маніпуляцій.

Інколи в сервісі ви можете побачити машини-двійники: два авто однакової моделі використовують однаковий VIN-код. Це видно, коли система показує дві криві пробігу, які йдуть поруч. Сервіс не покаже, яка з двох машин справжня. Проте це має спонукати краще дослідити історію машини. Абсолютно однакових авто не буває. Щоб зрозуміти, що перед вами фейк, треба детально проаналізувати дані за VIN-кодом і порівняти із машиною, яку вирішили купити. А саме ― порівняти заводську комплектацію, заводський колір, наявність чи відсутність додаткового обладнання і, головне, таблички з VIN-кодами.

Тобто перевірка за VIN-кодом ще не гарантує, що з авто все гаразд?

Ні. Не на всі машини буде багато інформації ― це залежить від того, скільки даних є в реєстрах. Обовʼязково потрібно враховувати фактичний технічний стан машини та замовляти фізичні перевірки на спеціалізованих станціях. Але онлайн перевірка історії автомобіля займає менш як хвилину і суттєво зменшує ризики. Зробити це можна, не виходячи з дому. Якщо сервіс показує аномалії чи підозрілі дані ― це привід замислитися та додатково перевірити авто, щоб не втратити гроші.

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