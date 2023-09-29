У яких автомобільних брендів найлояльніші клієнти — Finance.ua

У яких автомобільних брендів найлояльніші клієнти Сьогодні 06:36 — Технології&Авто

У яких автомобільних брендів найлояльніші клієнти

Американські експерти назвали автомобільні бренди, які мають найбільшу лояльність. Клієнти часто купують їхні моделі повторно.

Про це повідомили на сайті JD Power.

Лояльність покупців є важливим показником для автовиробників. Деякі бренди чудово досягли успіху в цьому, а інші — розчарували своїх клієнтів.

Німецька компанія Porsche другий рік поспіль отримує нагороду від JD Power за лояльність серед клієнтів. Цей показник розраховується на основі відсотка водіїв, які обрали ту саму марку після обміну старого автомобіля на новий.

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Porsche заробив найвищий рівень лояльності серед люксових брендів — 56,8%. На другому місці розташувався Mercedes-Benz — 50,5%.

Серед брендів преміальних кросоверів лідирує Volvo — 56,5%. Компанія BMW посіла друге місце — 56,1%.

У сегменті масових автомобілів найбільшу лояльність заробив бренд Toyota — 60,0%. Honda незначно поступилася лідеру — 55,5%.

Найпопулярнішим виробником доступних кросоверів стала Subaru — 61,1%. На другому місці розташувалася Toyota — 60,5%.

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