Чому українці вважають ринок вживаних авто в Україні непрозорим: опитування — Finance.ua

Чому українці вважають ринок вживаних авто в Україні непрозорим: опитування Сьогодні 17:04 — Особисті фінанси

Чому українці вважають ринок вживаних авто в Україні непрозорим: опитування

Головна проблема ринку вживаних автомобілів в Україні - його непрозорість, на думку 74% учасників автомобільного ринку України. При цьому майже три чверті опитаних причинами його непрозорості вважають надмірно забюрократизовані процедури, пов‘язані зі скуповуванням вживаних автомобілів для подальшого перепродажу, та можливість застосування тіньових «схем» при перепродажі вживаних автомобілів, при яких до бюджету держави не сплачується ані копійки податків.

Першочерговими заходами, які негайно мають бути вжитими на рівні держави для опрозорення цього ринку є скасування вказаних бюрократичних процедур (як варіант — прийняти Законопроєкт № 9083) — за це виступають майже 90% учасників ринку. Такими є головні висновки опитування , проведеного Європейською Бізнес Асоціацією серед представників автомобільних імпортерів і дилерів, що працюють в Україні.

За оцінками учасників автомобільного ринку, які взяли участь у опитуванні Європейської Бізнес Асоціації, у 2022 році обсяги продажів вживаних авто у 16 разів перевищили продажу нових автомобілів. Причиною цьому, на думку 72% респондентів, є недостатні доходи українців для купівлі нових автомобілів, тоді як 4% вважають, що українці в принципі віддають перевагу вживаним автомобілям.

Водночас 24% респондентів наводять інші причини, серед яких дефіцит та недостатній асортимент нових автомобілів у 2022 році, можливість розмитнення вживаних авто за нульовою ставкою, підвищений попит на вживані автівки для потреб фронту.

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Усього 74% респондентів вважають, що ринок вживаних автомобілів є непрозорим, з яких 34% називають його цілковито непрозорим. Тільки 2% вважають його прозорим. Коментуючи поточний стан ринку вживаних авто, експерти звертають увагу на використання тіньових схем перепродажу авто (як куплених на внутрішньому ринку, так і завезених із-за кордону), які не проходять перевірку технічного стану. Такі автомобілі є дешевими, однак можуть нести небезпеку для учасників дорожнього руху та загрозу довкіллю. До того ж, держава не отримує податків з операцій з їх перепродажу. Все це спотворює конкуренцію на ринку та ставить офіційних операторів у невигідні умови.

Чому ринок вважають непрозорим

Серед основних причин, що роблять ринок вживаних авто непрозорим, учасники опитування виділяють:

Велику кількість бюрократичних процедур, пов‘язаних з офіційним скуповуванням для подальшого перепродажу вживаних автомобілів, зокрема зайва дія з перереєстрації вживаного автомобіля на підприємство, що офіційно здійснює такий перепродаж, в сервісних центрах МВС. З цією думкою погоджуються 70% респондентів.

Небажання «автобізнесменів» платити податки від перепродажу вживаних автомобілів і застосування тіньових «схем» з їх продажу, при яких угода з продажу або виглядає як комісійна, або як продаж автомобіля фізичною особою, що не оподатковується. З цією думкою погоджуються 70% респондентів.

Лобіювання інтересів зацікавлених груп щодо скасування чи зменшення митних тарифів та податків на ввезення в Україну вживаних автомобілів. З цією думкою погоджуються 62% респондентів.

Інша ситуація з ринком нових автомобілів. 92% учасників опитування вважають його прозорим, і тільки 4% - непрозорим. Коментуючи поточний стан ринку нових автомобілів, експерти повідомляють про труднощі з прогнозуванням виробництва, строків поставок та комплектацій. Водночас учасники ринку звертають увагу на те, що такий стан офіційного постачання нових авто в Україну стимулює бізнес «сірого» імпорту нових авто, які переважно не відповідають вимогам сертифікації для України.

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Коментуючи причини, що ускладнюють роботу офіційних компаній на ринку вживаних авто, 62% експертів погоджуються, що вагомим фактором є затягування у часі процедури продажу вживаного автомобіля через велику кількість бюрократичних процедур, пов‘язаних з офіційним скуповуванням для подальшого перепродажу вживаних автомобілів. Водночас 32% називають іншим фактором дещо вищі ціни, ніж на «тіньовому» ринку, пов‘язані із офіційною сплатою податків.

Що треба робити?

Для виведення з тіні ринку вживаних автомобілів, на думку офіційних гравців ринку, варто вжити наступні першочергові заходи. Зокрема, 87% учасників опитування підтримують скасування зайвої реєстрації вживаного автомобіля на господарюючого суб‘єкта, який офіційно торгує вживаними автомобілями. На додачу, експерти пропонують зменшити оподаткування операцій з вживаними авто та посилити контроль за тіньовими схемами на цьому ринку.

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