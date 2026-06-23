Як пенсіонеру перевірити проходження фізичної ідентифікації — інструкція
Як перевірити інформацію
- зайти на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України;
- авторизуватися одним із доступних способів: за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), Дія. Підпису або ID.GOV.UA;
- увійти до особистого кабінету;
- у меню ліворуч обрати розділ «Моя ідентифікація»;
- переглянути інформацію про дату останньої ідентифікації та спосіб її проходження.
- тимчасово проживають за межами України;
- мешкають на тимчасово окупованих територіях.
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