Як пенсіонеру перевірити проходження фізичної ідентифікації — інструкція Сьогодні 13:34 — Особисті фінанси

Сервіс дозволяє переконатися, що фізична ідентифікація особи проведена

Пенсіонери можуть перевірити, чи пройшли вони фізичну ідентифікацію у 2026 році, за допомогою сервісу «Моя ідентифікація» на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Про це повідомила пресслужба Пенсійного фонду.

«Сервіс дозволяє переконатися, що фізична ідентифікація особи проведена, і, відповідно, виплату пенсій наступного року буде продовжено», — сказано в повідомленні.

Як перевірити інформацію

Для перевірки необхідно виконати кілька кроків:

зайти на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України;

авторизуватися одним із доступних способів: за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), Дія. Підпису або ID.GOV.UA;

увійти до особистого кабінету;

у меню ліворуч обрати розділ «Моя ідентифікація»;

переглянути інформацію про дату останньої ідентифікації та спосіб її проходження.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав про дві категорії пенсіонерів, які щороку до 31 грудня повинні проходити фізичну ідентифікацію для продовження отримання виплати пенсії. Це стосується пенсіонерів, які:

тимчасово проживають за межами України;

мешкають на тимчасово окупованих територіях.

Водночас пенсіонери, які виїхали з окупованих територій і тепер мешкають на підконтрольній Україні території, фізичну ідентифікацію проходити не повинні.

Також ми повідомляли , що в разі якщо виплату пенсії або страхових виплат було припинено через непроходження фізичної ідентифікації, її можна поновити протягом одного року з дати припинення.

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