Як оскаржити неправильно нараховану пенсію — Finance.ua
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Як оскаржити неправильно нараховану пенсію

Особисті фінанси
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Іноді Пенсійний фонд України може неправильно нарахувати розмір пенсійних виплат, але це можна оскаржити.
Про це повідомляє 24 канал.

Чи можна оскаржити рішення ПФУ?

Відповідно до чинного законодавства, громадянин має право оскаржити рішення ПФУ щодо призначеного розміру пенсії. Можна подати скаргу як особисто, так і через законного представника.
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Громадянин має надати документи для підтвердження своїх претензій під час подачі оскарження, на основі яких буде відбуватися повторний перерахунок.
Важливо зазначити, що комісія може погодити претензії лише частково. Змінені виплати надходитимуть особі після вступу нового рішення представників ПФУ в силу.

Що потрібно зробити?

Для оскарження рішення, необхідно звернутися у відділення ПФУ протягом року після його затвердження. Однак, це необхідно зробити не пізніше ніж через місяць з моменту ознайомлення з ним заявника.
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ПФУ повинен відповісти на заяву упродовж місяця, однак розгляд можуть продовжити до 45 днів, якщо комісії знадобиться більше часу.
Подати заяву можна особисто або ж через електронну пошту. Звернення має відповідати вимогам та містити в собі визначену інформацію. Йдеться про такі дані:
  • ПІБ;
  • місце реєстрації та місце фактичного проживання;
  • яке саме порушення ви виявили;
  • найменування органу ПФУ, де була здійснена помилка.
За матеріалами:
Телеканал 24
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