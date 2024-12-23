Як онлайн обміняти посвідчення водія після зміни персональних даних — Finance.ua

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Як онлайн обміняти посвідчення водія після зміни персональних даних

Особисті фінанси
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Як онлайн обміняти посвідчення водія після зміни персональних даних
Як онлайн обміняти посвідчення водія після зміни персональних даних
Власникам водійських прав, які змінили прізвище, по батькові чи інші персональні дані, необхідно оновити свої водійські документи.
Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.
Упродовж 10 днів після зміни персональних даних посвідчення водія підлягає обміну.
Отримати новий документ з актуальною інформацією можливо онлайн у Кабінеті водія без особистого відвідування сервісного центру МВС.
Для обміну посвідчення водія необхідно виконати такий алгоритм дій:
  • авторизуватися в Кабінеті водія;
  • заповнити всі необхідні поля;
  • додати скан-копії паспорта та документа, що підтверджує зміну персональних даних;
  • медичну довідку (на час дії воєнного стану необов’язково);
  • сплатити за послугу.
Отримати замовлене водійське можна через відділення Укрпошти, кур’єрською доставкою на обрану адресу або в сервісному центрі МВС.
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Обробка заявки на отримання оновленого водійського займає 10 робочих днів, додатково потрібно врахувати час на доставку. Орієнтовна вартість посвідчення водія коштує 572 грн за бланк і послугу та 294 грн за логістичні витрати.
Також громадянам доступна опція замовлення тільки електронного посвідчення водія, яке буде відображатися у смартфоні в Кабінеті водія та в застосунку Дія. Такий документ видається без виготовлення на пластиковому фізичному бланку.
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Нагадаємо, українцям, які отримали посвідчення водія до 2013 року, було б непогано його оновити, аби мати змогу користуватися усіма доступними нині онлайн-послугами від сервісних центрів МВС.
Із 1 серпня сервісні центри Міністерства внутрішніх справ почали видавати нові водійські посвідчення та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів. Відповідно до змін, документи матимуть додаткові елементи захисту: захисне покриття бланків матиме спеціальне маркування; додатково на бланку свідоцтва розміщуватиметься QR-код у правому нижньому куті.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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