Деяким українцям радять оновити посвідчення водія — Finance.ua

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Деяким українцям радять оновити посвідчення водія

Особисті фінанси
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Деяким українцям радять оновити посвідчення водія
Деяким українцям радять оновити посвідчення водія
Українцям, які отримали посвідчення водія до 2013 року, було б непогано його оновити, аби мати змогу користуватися усіма доступними нині онлайн-послугами від сервісних центрів МВС.
Таку заяву зробив заступник начальника відділу впровадження електронних послуг управління організації реєстраційної діяльності та допуску водіїв до керування транспортними засобами ГСЦ МВС Роман Баціц в інтервʼю «Українському радіо».
«Одне з головних питань — це оновлення відомостей, тому що дуже часто звертаються громадяни з питанням, чому не можуть замовити ту чи іншу послугу онлайн. Втім дуже часто звертаються люди, які отримали документи 10−20 років тому. Реєстр працює з 2013 року, і у нас немає такого глобального наповнення, яке дозволить всім громадянам України отримувати послуги у нас. Тому якщо у вас посвідчення водія старше 2013 року, то було б непогано його оновити», — сказав він.
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За словами Баціца, у деяких випадках обміняти посвідчення водія можна в Дії, навіть якщо воно видано раніше. Він зазначив, що для посвідчення водія досить важливим є відцифрований образ обличчя людини, тобто фото.
«А оскільки ви посвідчення водія давно отримали, у нас в базі фото немає. Але ми можемо його отримати з Єдиного демографічного реєстру. Але відомості з Єдиного демографічного реєстру ми можемо отримати тільки через „Дію“. Тому в певних випадках можуть бути такі ситуації, що через кабінет водія ви не можете замовити послугу з обміну виключно через те, що в нас немає фото. Тому в таких випадках, якщо є нюанси на одній онлайн-платформі, звертайтеся до іншої, можливо, там у вас не буде ніяких обмежень і ви зможете замовити ту чи іншу послугу», — пояснив чиновник.
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Баціц акцентував, що оновлення документів є запорукою вдалого користування онлайн-послугами.
Зазначимо, що у посвідченнях водія, виданих до 29 березня 2011 року, не вказано термін їх дії. Нині права є дійсними протягом 30 років, за винятком тих, що були видані вперше — їх термін дії становить 2 роки.
За матеріалами:
УНІАН
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