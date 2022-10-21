Як оформити українське свідоцтво про народження малюка, якщо дитина народилася на тимчасово непідконтрольній території — Finance.ua

Як оформити українське свідоцтво про народження малюка, якщо дитина народилася на тимчасово непідконтрольній території Вчора 19:03 — Особисті фінанси

Як оформити українське свідоцтво про народження малюка, якщо дитина народилася на тимчасово непідконтрольній українській владі території.

Про це розповіли в Міністерстві соціальної політики України.

Якщо ваша дитина народилася на тимчасово непідконтрольній українській владі території, ви все ж можете оформити українське свідоцтво про народження малюка.

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Підставами для проведення державної реєстрації народження є, зокрема:

Медичний висновок про народження, сформований в Реєстрі медичних висновків електронної системи охорони здоров’я відповідно до Порядку формування та видачі медичних висновків про народження.

Медичне свідоцтво про народження (форма № 103/о).

рішення суду про встановлення факту народження.

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Разом з тим на період дії воєнного стану на території України та за умови відсутності можливості заповнення медичним працівником медичного свідоцтва про народження (форма № 103/о) медичний працівник зобов’язаний на кожний випадок народження живої дитини виписати довідку довільної форми у двох примірниках без проставляння печатки.

Довідка має обов’язково повинна містити відомості щодо:

найменування надавача медичних послуг;

прізвища, власного імені та по батькові (за наявності) медичного працівника;

прізвища, власного імені та по батькові (за наявності) жінки, яка народила дитину;

дату народження (число, місяць, рік) та стать новонародженого;- назва населеного пункту, в якому видана довідка;-

місце народження дитини (за інформацією, що надається жінкою, яка народила дитину, у разі коли місце видачі довідки не збігається із фактичним місцем народження);

підпис медичного працівника;

дата видачі довідки.

Така довідка вважається документом, що підтверджує факт народження дитини, та прирівнюється до заповненого медичного свідоцтва про народження (форма № 103/о).

Державна реєстрація народження фізичної особи та її походження, народження якої відбулося під час дії воєнного стану в межах адміністративно-територіальної одиниці, де державна реєстрація народження не проводиться, може проводитися за заявою про державну реєстрацію народження, складеною у довільній формі, електронна копія (сканована копія, фотокопія) якої разом із електронними копіями (сканованими копіями, фотокопіями) медичного документа.

Це відповідно до законодавства є підставою для проведення державної реєстрації народження, та інших документів, необхідних для такої реєстрації, надсилається на адресу електронної пошти відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Чернівецькій області Управління державної реєстрації Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України (м. Івано-Франківськ).

Куди треба звернутися з питання державної реєстрації народження дитини

З питання державної реєстрації народження треба звернутися до будь-якого відділу державної реєстрації актів цивільного стану, розташованого на території, підконтрольній українській владі, з документом, що підтверджує факт народження дитини.

Хто може подати заяву щодо державної реєстрації народження дитини

Державна реєстрація народження дитини проводиться за письмовою або усною заявою батьків чи одного з них, за заявою родичів, інших осіб, уповноваженого представника закладу охорони здоров’я, в якому народилася дитина чи в якому вона перебуває.

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