Як оформити українське свідоцтво про народження малюка, якщо дитина народилася на тимчасово непідконтрольній території — Finance.ua

Як оформити українське свідоцтво про народження малюка, якщо дитина народилася на тимчасово непідконтрольній території
Як оформити українське свідоцтво про народження малюка, якщо дитина народилася на тимчасово непідконтрольній українській владі території.
Про це розповіли в Міністерстві соціальної політики України.
Якщо ваша дитина народилася на тимчасово непідконтрольній українській владі території, ви все ж можете оформити українське свідоцтво про народження малюка.
Підставами для проведення державної реєстрації народження є, зокрема:
- Медичний висновок про народження, сформований в Реєстрі медичних висновків електронної системи охорони здоров’я відповідно до Порядку формування та видачі медичних висновків про народження.
- Медичне свідоцтво про народження (форма № 103/о).
- рішення суду про встановлення факту народження.
Разом з тим на період дії воєнного стану на території України та за умови відсутності можливості заповнення медичним працівником медичного свідоцтва про народження (форма № 103/о) медичний працівник зобов’язаний на кожний випадок народження живої дитини виписати довідку довільної форми у двох примірниках без проставляння печатки.
Довідка має обов’язково повинна містити відомості щодо:
- найменування надавача медичних послуг;
- прізвища, власного імені та по батькові (за наявності) медичного працівника;
- прізвища, власного імені та по батькові (за наявності) жінки, яка народила дитину;
- дату народження (число, місяць, рік) та стать новонародженого;- назва населеного пункту, в якому видана довідка;-
- місце народження дитини (за інформацією, що надається жінкою, яка народила дитину, у разі коли місце видачі довідки не збігається із фактичним місцем народження);
- підпис медичного працівника;
- дата видачі довідки.
Така довідка вважається документом, що підтверджує факт народження дитини, та прирівнюється до заповненого медичного свідоцтва про народження (форма № 103/о).
Державна реєстрація народження фізичної особи та її походження, народження якої відбулося під час дії воєнного стану в межах адміністративно-територіальної одиниці, де державна реєстрація народження не проводиться, може проводитися за заявою про державну реєстрацію народження, складеною у довільній формі, електронна копія (сканована копія, фотокопія) якої разом із електронними копіями (сканованими копіями, фотокопіями) медичного документа.
Це відповідно до законодавства є підставою для проведення державної реєстрації народження, та інших документів, необхідних для такої реєстрації, надсилається на адресу електронної пошти відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Чернівецькій області Управління державної реєстрації Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України (м. Івано-Франківськ).
Куди треба звернутися з питання державної реєстрації народження дитини
З питання державної реєстрації народження треба звернутися до будь-якого відділу державної реєстрації актів цивільного стану, розташованого на території, підконтрольній українській владі, з документом, що підтверджує факт народження дитини.
Хто може подати заяву щодо державної реєстрації народження дитини
Державна реєстрація народження дитини проводиться за письмовою або усною заявою батьків чи одного з них, за заявою родичів, інших осіб, уповноваженого представника закладу охорони здоров’я, в якому народилася дитина чи в якому вона перебуває.
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