Допомога при народженні дитини: скільки платять і як її отримати в Польщі — Finance.ua

Допомога при народженні дитини: скільки платять і як її отримати в Польщі

Вчора 15:00 — Казна та Політика

Відповідно до закону про допомогу громадянам України від 12 березня 2022 року, переселені з України через війну люди мають право на одноразову допомогу при народженні дитини. Юристи розповіли, як її здобути. Про це пише ukraina.interwencjaprawna.pl.

Для отримання допомоги необхідно задовольнити низку вимог. Розмір допомоги становить 1000 злотих на одну дитину. Виплата здійснюється банківським чи поштовим переказом.

На допомогу при народженні дитини у Польщі можуть претендувати:

мати дитини;

батько дитини;

юридичний опікун дитини;

фактичний опікун дитини;

тимчасовий опікун дитини.

Умови отримання допомоги:

проживання разом із дитиною та в’їзд до Польщі безпосередньо на території України від 24 лютого;

факт реєстрації комендантом установи прикордонної служби Польщі під час проходження прикордонного контролю (якщо в’їзд на територію Польщі не був зареєстрований під час проходження прикордонного контролю, потрібно протягом 60 днів з дня в’їзду подати заяву на отримання номера PESEL — польського аналога ідентифікаційного коду);

номери PESEL дитини та батьків;

нижче 1 922 злотих дохід сім’ї у перерахунку на одну особу (враховується лише дохід тих членів сім’ї, які перебувають у Польщі);

перебування вагітної під контролем не пізніше ніж від 10 тижня вагітності до пологів (цей документ не представляють фактичні або юридичні опікуни, усиновлювачі).

Відповідну заяву слід подати протягом 12 місяців від народження дитини. Це можна зробити онлайн за допомогою системи Empatia, поштою або особисто (в центрі соціальної допомоги вечерю ґміни або міста за місцем проживання або в іншій установі, визначеній місцевою владою).

Одиноким батькам (матерям, усиновителям) також потрібно додати до заяви виданий або підтверджений судом документ, який зобов’язує іншого батька виплачувати аліменти, а якщо другий з батьків помер або невідомий — копію акта цивільного стану, рішення суду про відмову у призначенні сплати аліментів для другого з батьків, а також дані документа, на підставі якого відбувся перетин кордону.

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