Як оформити субсидію у 2025 році — Finance.ua

Як оформити субсидію у 2025 році Сьогодні 09:01 — Особисті фінанси

Як оформити субсидію у 2025 році

Оформлення субсидії, як правило, відбувається в один із двох способів. Перший — шляхом звернення до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України, де фахівці пояснять, які документи потрібні для оформлення заявки. Другий — через портал Дія, де знадобиться електронний підпис або BankID та близько 30 хвилин часу.

«На субсидії виділяємо понад 40 млрд грн, що дозволяє підтримати всі українські родини, які потребують допомоги з оплатою комунальних послуг. Кожен, хто потребує допомоги з оплатою комунальних платежів, може податися на субсидію», — запевнив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, зауваживши, що надання субсидій є важливою частиною програми «Зимова єПідтримка».

Для того, щоб подати заяву через «Дію», потрібно виконати такі кроки:

Зареєструватися чи авторизуватися в кабінеті громадянина на diia.gov.ua за допомогою електронного підпису або BankID. Обрати у меню «Послуги» послугу Заява на субсидію. Перевірити коректність своїх даних у профілі користувача та оновити їх за необхідності. Вказати адресу, за якою бажаєте отримати субсидію. Обрати, чи бажаєте отримати субсидію на житлові та комунальні послуги. Якщо так, відмітити необхідні послуги з переліку доступних та заповнити поля за кожною з них. Вказати IBAN рахунку, на який будуть нараховувати субсидію. Вказати дані людей, що зареєстровані в оселі, а також їхніх родичів. Якщо ви внутрішньо переміщена особа або ж орендодавець, необхідно зазначити тільки дані тих, хто фактично мешкає в оселі. Під час розрахунку враховуються доходи людей, зазначених у заяві про субсидію. Перевірити дані сформованої заяви. Підписати електронним підписом та відправити.

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Водночас у Мінсоцполітики підкреслюють, що наразі діє спрощений механізм звернення за призначенням субсидій, без збирання довідок і витрачання часу на заповнення декларації. Тобто, треба лише подати звернення, а заяву та декларацію Пенсійний фонд України оформить самостійно на підставі інформації з офіційних реєстрів.

Однак таке спрощене звернення підійде не всім. Ним не зможуть скористатися ті домогосподарства, які мають певні особливості. Наприклад, реструктуризований борг за комунальні послуги або ж ті, хто не проживає, але зареєстрований за адресою. У такому випадку краще скористатися повним способом подавання документів, додавши всі потрібні довідки.

Як визначають розмір субсидії

Його розраховують індивідуально. Однак від 20 грудня 2024 року уряд затвердив нововведення. В постанову № 1467 були внесені зміни, які вплинуть на розрахунок розміру субсидій.

Відомо, що визначаючи, чи має право домогосподарство на житлову субсидію, обчислювався дохід домогосподарства з урахуванням заробітної плати після сплати податку на доходи фізичних осіб (ПДФО). Тепер же з доходу відніматимуть ще й військовий збір.

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Тож, якщо дохід членів домогосподарства залишився незмінним від минулого року, то після того, як від нього віднімуть більшу суму податків, він зменшиться. А тому під критерії для отримання субсидії від січня 2025 року можуть потрапити більше домогосподарств, оскільки їхній дохід буде вважатися нижчим.

Водночас у Пенсійному фонді уточнили, що одноразова державна грошова допомога «Зимова єПідтримка» (1 тис. грн на українця) та кошти, повернені від покупок товарів у межах програми «Національний кешбек», не враховуються до середньомісячного сукупного доходу сім’ї під час розрахунку житлових субсидій.

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Що ж стосується розрахунку субсидії на тверде паливо, тут є певні особливості. Її розрахунок здійснюється індивідуально для кожного домогосподарства як різниця між вартістю твердого пічного побутового палива на календарний рік та розміром обов’язкового відсотка плати домогосподарства за паливо, що обчислюється з урахуванням доходів членів домогосподарства.

Уряд визначив, що для надання житлових субсидій мінімальна річна норма забезпечення населення твердим паливом становить 2 тони на домогосподарство на рік, а граничний показник вартості твердого палива 2025 року — 4 187,97 грн за 1 тону.

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