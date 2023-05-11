Як оформити довіреність за кордоном — Finance.ua

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Як оформити довіреність за кордоном

Особисті фінанси
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Як оформити довіреність за кордоном
Як оформити довіреність за кордоном
Громадяни України, що перебувають за кордоном (особливо ті, які вирішили залишитися на тривалий термін), часто зважуються продати своє майно в Україні. Щоб не залишати територію країни перебування, українці можуть оформити довіреність на своїх рідних чи близьких, які від їх імені зможуть вчиняти певні правові дії на території України.
Про це пише uamedia.eu.
Є декілька способів оформлення довіреності: у Консульстві України та у місцевого нотаріуса.
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Подати документи для посвідчення довіреності до Консульства України часто можна виключно за попереднім записом в черзі для здійснення консульських дій.
Однак, тут є проблема: інколи чекати на прийом у консульській установі доводиться досить довго, бо чітких строків немає. Але у довіреності, виданої дипустановою України, є досить суттєва перевага: документ буде чинний в Україні без додаткових засвідчень.
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Перед тим як вирушати на візит до консульської установи, потрібно скласти текст довіреності (взяти з собою в електронному вигляді) та визначитися, які повноваження матиме ваша довірена особа згідно з довіреністю.
Другий варіант — звернутися до іноземного нотаріуса для оформлення довіреності. Місцевий нотаріус може засвідчити підпис під документом, складеним українською мовою, — але лише підпис, не зміст. Після цього, як правило, треба буде ще робити апостиль. Тобто завірити у державному органі правочинність іноземного нотаріуса.
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В Україні ж після цього робиться лише переклад позначок нотаріуса та апостиля — з текстом робити нічого не потрібно.
Можна також зробити довіреність іноземною мовою, оформити у місцевого нотаріуса, а вже підписаний документ офіційно перекласти в Україні.

Нова реальність. Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні чи за кордоном 🧐

За матеріалами:
uamedia
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