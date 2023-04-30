Як відновити втрачені документи на квартиру — Finance.ua

Як відновити втрачені документи на квартиру Сьогодні 13:14 — Нерухомість

Як відновити втрачені документи на квартиру

Втрата документа — це не втрата права власності. Можна займатися відновленням документація та водночас повноцінно користуватися житлом.

Про це пише OLX.

Як відновити технічний паспорт на нерухомість?

Цей документ не підтверджує право на майно. Його зовсім не складно відновити. Для цього:

Зверніться в бюро технічної інвентаризації (державне або приватне) та замовте послугу відновлення техпаспорта. Оплатіть (приблизно 4000–6000 грн). Надайте працівнику бюро доступ до нерухомого майна.

В основу виготовлення нового техпаспорта ляже сформований працівником ескізний план житла. На створення нового документу доведеться очікувати від 21 дня.

Як відновити документи на квартиру?

До документів на право власності належать:

дарча;

акт про приватизацію;

договір купівлі-продажу житла;

свідоцтво, отримане від органів місцевого управління або Єдиного реєстру;

державні акти із правом власності на землю;

свідоцтво про наслідування;

судове рішення про мирову угоду між власниками житла;

довідка із майнових реєстрів;

судове рішення, що набуло чинності;

витяг із Держреєстру.

Без цих документів неможливо юридично підтвердити своє право володіння майном, тож ви не зможете здійснити з нерухомістю будь-яку юридичну дію. Також вони дають право в разі необхідності брати участь у програмі відновлення пошкодженого житла.

Відновити цю документацію можна в ЦНАП або в нотаріуса.

Якщо пропали документи на квартиру, то обов’язково треба написати заяву в поліцію. Також рекомендується опублікувати оголошення про втрату правовстановлюючої документації в місцевих друкованих ЗМІ. Після цього необхідно звернутися до Центру з надання адміністративних послуг (ЦНАП) і замовити видачу дубліката свідоцтва про право власності.

Щоб на підставі дубліката провести державну реєстрацію права власності на об’єкт нерухомості необхідно знову звернутися до Центру з надання адміністративних послуг. Після реєстрації заяви адміністратор передасть документи державному реєстратору.

Необхідно подати оригінали таких документів:

паспорт;

ідентифікаційний номер;

технічний паспорт;

дублікат свідоцтва про право власності на нерухоме майно.

Як отримати свідоцтво про право власності на нерухоме майно, якщо документ було зареєстровано до 01.01.2013 року? У цьому випадку необхідно скористатися відомостями з Реєстру прав власності на нерухоме майно (це архів Державного реєстру речових прав). Альтернативним джерелом можуть бути паперові носії інформації. Якщо у вас збереглася копія втраченого свідоцтва, то її треба подати також. У разі, якщо в Реєстрі відсутній архівний запис, то можна скористатись архівом БТІ.

Державна реєстрація проводиться тільки в тому випадку, якщо державний реєстратор встановить наявність зареєстрованих речових прав на підставі Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного земельного кадастру або реєстраційних справ БТІ, реєстрових книг.

Для майна, що було зареєстроване до 01.01.2013 року, роблять реєстрацію дубліката в реєстрі речових прав.

Якщо свідоцтво про право власності було видано після 01.01.2013 року, то це означає, що в Державному реєстрі вже містяться всі необхідні відомості. Туди заносять всю інформацію про зміни власника нерухомості. Відомості, що містяться в цьому реєстрі, і є підставами для вчинення правочину незалежно від наявності правовстановлюючої документації.

Чи потрібно звертатися до суду, щоби повернути документи на майно?

У випадку, якщо оформити дублікат документів неможливо з будь-якої причини можна подати до суду позовну заяву про визнання права власності на об’єкт нерухомості або про встановлення юридичного факту. Для цього рекомендується найняти адвоката.

Якщо ви відновлюєте через суд право володіння через смерть власника житла, то необхідно спочатку в нотаріуса отримати постанову про те, що без свідоцтва про право власності ви не можете вступити в спадок. Обов’язково треба отримати відповідь від державного реєстратора про неможливість провести реєстраційні дії щодо нерухомості за відсутності оригіналу правовстановлюючого документа на неї.

Необхідними кроками будуть публікація в пресі оголошення про втрату оригіналу документа та звернення до органів внутрішніх справ — необхідно подати заявку про втрату документів. Також необхідно сплатити судовий збір.

Після проведення оцінки об’єкта наслідування та складання позову на визнання власності на нерухомість ухвалюється рішення суду, яке є юридичним документом. Воно затверджує право на володіння нерухомості. Це рішення також заноситься до Єдиного реєстру.

Втрата правовстановлюючих документів на нерухомість — це неприємна подія, але якщо дотримуватися певного алгоритму дій, то можна максимально спростити розв’язання цього питання.

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