Як обстріли енергетичної інфраструктури вплинуть на економіку України: прогноз Кабміну — Finance.ua

Як обстріли енергетичної інфраструктури вплинуть на економіку України: прогноз Кабміну Вчора 16:02 — Казна та Політика

Як обстріли енергетичної інфраструктури вплинуть на економіку України: прогноз Кабміну

Кабінет міністрів уточнив очікувані макроекономічні показники на 2022 рік, які є базою для розрахунку прогнозу на 2023 рік. У проекті державного бюджету на 2023 рік до другого читання враховано останні обстріли енергетичної інфраструктури.

Про це йдеться у пояснювальній записці до проекту держбюджету ( № 8000 ).

Через негативний вплив на економіку обстрілів у IV кварталі поточного року прогноз враховує погіршення темпів падіння реального ВВП до 37%.

«За оцінками Міністерства економіки України, руйнування енергетичної інфраструктури матиме обмежений та тимчасовий вплив на ВВП, що підтверджується статистикою швидкого відновлення виробництва та споживання електроенергії після ударів 10-11 жовтня, а також пояснюється зміною структури ВВП на користь менш енергоємних галузей», — йдеться у повідомленні. у документі.

У результаті річний прогноз падіння реального ВВП у 2022 році було скориговано до 32% проти 33,2% у попередньому прогнозі.

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Прогноз реального зростання ВВП у 2023 році був скоригований з урахуванням більш консервативних припущень (порівняно з попереднім прогнозом) щодо темпів відновлення ВВП у ІІ півріччі з урахуванням збереження високих ризиків безпеки, а також ризиків продовження атак на об’єкти енергетичної системи України та інші об’єкти критичної інфраструктури. України", — йдеться у документі.

Так, прогноз реального зростання ВВП було знижено з 4,6% до 3,2%.

Довідка Finance.ua:

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