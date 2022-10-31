НБУ назвал риски для экономики Украины из-за перехода войны в затяжную стадию — Finance.ua
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НБУ назвал риски для экономики Украины из-за перехода войны в затяжную стадию

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НБУ назвал риски для экономики Украины из-за перехода войны в затяжную стадию
НБУ назвал риски для экономики Украины из-за перехода войны в затяжную стадию
В Национальном банке считают, что среднесрочные и долгосрочные риски экономического развития Украины усиливаются. Война перешла в затяжную стадию, а террористические акты со стороны россии приобретают черты спланированной масштабной кампании.

Риски для экономики Украины

Во время заседания Комитета по монетарной политике НБУ регулятор подчеркнул, что украинская экономика и в дальнейшем несет существенные потери от гибели и миграции граждан, разрушений критической инфраструктуры и логистических артерий, уничтожения предприятий и производственного потенциала.
По данным НБУ, это все влияет и усиливает:
  • риски угнетения экономической активности,
  • обострение шоков предложения и существенное разбалансирование инфляционных и курсовых ожиданий.
Что касается краткосрочных рисков для экономики, то они, наоборот, ослабли.
Этому способствовали успехи ВСУ на фронте, дальнейшая адаптация бизнеса и населения к военному положению, активизация международной помощи, а также положительное влияние антикризисных мер НБУ и правительства, говорится в сообщении НБУ.
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Также в НБУ отмечают, что «экономическая активность стабилизировалась, хоть и на более низком уровне, чем до войны».
Напомним, глава Комитета финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев подсчитал, что из-за масштабных воздушных тревог по всей территории Украины в течение дня, экономика несет по меньшей мере 7,5 миллиарда гривен потерь для ВВП.
По материалам:
РБК-Україна
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