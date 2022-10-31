НБУ назвал риски для экономики Украины из-за перехода войны в затяжную стадию — Finance.ua

НБУ назвал риски для экономики Украины из-за перехода войны в затяжную стадию Сегодня 17:09

НБУ назвал риски для экономики Украины из-за перехода войны в затяжную стадию

В Национальном банке считают, что среднесрочные и долгосрочные риски экономического развития Украины усиливаются. Война перешла в затяжную стадию, а террористические акты со стороны россии приобретают черты спланированной масштабной кампании.

Риски для экономики Украины

Во время заседания Комитета по монетарной политике НБУ регулятор подчеркнул, что украинская экономика и в дальнейшем несет существенные потери от гибели и миграции граждан, разрушений критической инфраструктуры и логистических артерий, уничтожения предприятий и производственного потенциала.

По данным НБУ, это все влияет и усиливает:

риски угнетения экономической активности,

обострение шоков предложения и существенное разбалансирование инфляционных и курсовых ожиданий.

Что касается краткосрочных рисков для экономики, то они, наоборот, ослабли.

Этому способствовали успехи ВСУ на фронте, дальнейшая адаптация бизнеса и населения к военному положению, активизация международной помощи, а также положительное влияние антикризисных мер НБУ и правительства, говорится в сообщении НБУ.

Также в НБУ отмечают, что «экономическая активность стабилизировалась, хоть и на более низком уровне, чем до войны».

Напомним, глава Комитета финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев подсчитал, что из-за масштабных воздушных тревог по всей территории Украины в течение дня, экономика несет по меньшей мере 7,5 миллиарда гривен потерь для ВВП.

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