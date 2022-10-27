Государственный долг Украины превысит 100% ВВП: что это значит — Finance.ua

Государственный долг Украины превысит 100% ВВП: что это значит Сегодня 21:00 — Казна и Политика

К началу 2023 года государственный долг Украины превысит валовой внутренний продукт (ВВП) — он составит 106% ВВП, то есть 6,4 трлн грн. Притом что до конца августа 2022 года госдолг составлял 3,6 трлн грн.

«Слово и дело» разбиралось, почему вырос государственный долг Украины, чем это может угрожать стране и что с этим делать.

Причина резкого роста государственного долга — война. Сейчас ежемесячно государство тратит до 250 млрд грн, более половины из которых уходит на оборону. До войны о таких расходах нельзя было подумать. При этом собственных поступлений бюджета не хватает даже на покрытие военных расходов, не говоря о важных сферах — социальной, медицинской и других, базовых для населения.

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По состоянию на 31 августа совокупный госдолг Украины составил 3,58 трлн грн, из которых 37,2% приходилось на внутренний долг, 62,8% — на внешний. С 24 февраля 2022 года госдолг вырос более чем на триллион гривен.

Так, в сентябре расходы бюджета почти втрое превысили поступления — 233 млрд грн против 83 млрд грн. Поэтому недостающие деньги Украине предоставляют западные партнеры. И хотя часть денег предоставляется в форме грантов, то есть безвозвратной помощи, основная сумма финансовых траншей для Украины приходит все-таки в форме кредитов. То есть государственный долг растет и отдавать его придется.

Судя по цифрам, указанным в проекте государственного бюджета на 2023 год, тенденция делать ставку преимущественно на западную помощь сохранится — страна слишком разорена войной, чтобы «выгрести» самостоятельно. А значит, не исключено, что государственный долг вырастет еще больше.

При этом делать какие-то точные прогнозы по отношению к государственному долгу к ВВП в 2023 году сложно, поскольку это зависит от множества факторов. Но к началу года правительство ожидает размера госдолга в 106% от ВВП.

Мнение экспертов

Экономический эксперт Андрей Блинов говорит, что Украина не впервые имеет уровень государственного долга, превышающий ее ВВП.

«У нас уже были в истории такие короткие периоды. Преимущественно, в моменты, когда резко падал ВВП государства, а национальная валюта так же резко девальвировалась, то есть во время экономических кризисов. Конечно, это всегда происходило в середине года, а не в конце, поэтому в этом плане — да это рекорд. Но точечно эта величина — не проблема» — отметил он.

Экономист и аналитик Борис Кушнирук подчеркивает, что государственный долг Украины превысил 100% ВВП не в результате увеличения долгов государства, а из-за сильного падения уровня ВВП.

«Это такая вещь, с которой мы напрямую ничего поделать не сможем. Такое плохое соотношение будет оставаться еще долго. В этом году прогнозируется падение ВВП на 30%, а может быть и больше... А если НБУ вынужден будет обесценить наличную гривну, что соотношение госдолга к ВВП ухудшится еще больше, из-за курсового фактора» — объяснил он.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Слово і Діло По материалам:

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