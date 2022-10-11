Государственный долг Украины: как он менялся с 2012 года и во время полномасштабной войны — Finance.ua
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Государственный долг Украины: как он менялся с 2012 года и во время полномасштабной войны

Казна и Политика
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Государственный долг Украины: как он менялся с 2012 года и во время полномасштабной войны
Государственный долг Украины: как он менялся с 2012 года и во время полномасштабной войны
Размер госдолга имеет постоянную тенденцию к увеличению. В августе он вырос еще на 1,2% и теперь составил 98 млрд долларов (или 3,6 трлн гривен). Главными причинами роста являются большие расходы государства на оборону, а сильный рост госдолга в гривне связан с девальвацией национальной валюты.
Об этом пишет портал «Слово и дело».
За 2012 год государственный и гарантированный государством долг Украины составил 64,5 млрд долларов, в следующем году он вырос на 13,5% и составил 73,2 млрд долларов. Следующие два года размер госдолга Украины уменьшался.
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С 2016 года государственный долг Украины снова начал расти. В 2016-м он составил 71 млрд долларов (+8,4%), в 2017-м — 76,3 млрд (+7,5%), в 2018-м — 78,3 млрд (+2,6%), в 2019-м — 84,4 млрд (+7,8%), в 2020-м — 90,3 млрд (+7%), в 2021-м — 98 млрд (+8,5%).
В январе текущего года госдолг Украины составил 95,4 млрд долларов, он снизился по сравнению с декабрем на 2,7%. В феврале госдолг еще уменьшился на 2,2%, а после начала полномасштабной войны с россией начал расти
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В марте госдолг вырос на 3,8%, в апреле — на 0,8%, в мае-июне — на 3,9%.
По состоянию на июль государственный долг Украины снизился на 8,1% и составил 96,8 млрд долларов. Но при этом в гривне госдолг вырос: как объяснил народный депутат Даниил Гетманцев, главным фактором такой разнонаправленной динамики стала коррекция официального курса гривны — он вырос на 25%.
В августе размер госдолга составляет 98 млрд долларов — плюс 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем.
Инфографика: &laquo;Слово и&nbsp;дело&raquo;
Инфографика: «Слово и дело»

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Слово і Діло
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