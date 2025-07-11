Єврокомісія анонсувала четвертий транш у понад 3 мільярди євро — Finance.ua

Єврокомісія анонсувала четвертий транш у понад 3 мільярди євро Сьогодні 20:01 — Казна та Політика

Єврокомісія анонсувала четвертий транш у понад 3 мільярди євро

Європейська комісія визначила розмір четвертого регулярного траншу за першою базовою компонентою програми Ukraine Facility. Цього разу Україна отримає 3,05 мільярда євро, що менше, ніж у попередніх виплатах. Очікується, що транш надійде у серпні.

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на пресреліз Єврокомісії.

Якими були виплати раніше

Перший регулярний транш, який надійшов у серпні минулого року, становив 4,2 мільярда євро, з яких 1,5 мільярда у формі гранту.

У грудні Україна отримала другий транш на суму 4,1 мільярда євро (з яких грант 1,5 мільярда).

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Третій транш, що надійшов у квітні цього року, склав уже 3,5 мільярда євро, з яких лише 400 мільйонів були грантами.

Плани щодо виплат на 2025 рік

Міністерство фінансів України раніше повідомляло, що загалом у 2025 році в межах програми Ukraine Facility очікується надходження близько 12,5 мільярда євро. Із них 1,5 мільярда це грантова допомога.

За оновленим прогнозом МВФ, у 2025 році очікуване фінансування за цією програмою має скласти $12,9 мільярда.

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В той же час згідно з умовами програми Ukraine Facility обсяг траншів прив’язаний до виконання Україною ключових індикаторів.

На початку червня цього року міністр фінансів Сергій Марченко звернувся до народних депутатів з проханням вчасно приймати закони в рамках взятих Україною зобов’язань перед міжнародними партнерами.

«Ми вже втратили за перший квартал 1,2 млрд євро. З них 500 млн — це грантові кошти, втратили через непроголосовані закони і зобов’язання по Ukraine Facility», — констатував тоді Марченко.

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