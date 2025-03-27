Ukraine Facility: Україна та ЄС посилять контроль за використанням коштів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Ukraine Facility: Україна та ЄС посилять контроль за використанням коштів

Казна та Політика
11
Ukraine Facility: Україна та ЄС посилять контроль за використанням коштів
Ukraine Facility: Україна та ЄС посилять контроль за використанням коштів
Міністерство фінансів підписало Меморандум з Аудиторською Радою Ukraine Facility, щодо посилення контролю за ефективним використанням фінансової допомоги від ЄС.
Про це повідомила пресслужба відомства.
Сторони підписали Меморандум, метою якого є створення основи для співробітництва між Мінфіном та Аудиторською Радою.
Це дозволить зміцнити систему фінансового управління та контролю, а також прозорість у реалізації Ukraine Facility, зокрема, через обмін інформацією, звітами та іншими документами, а також тісний діалог між інституціями.
Читайте також
«Міжнародна підтримка — важливий інструмент для забезпечення фінансової стабільності в умовах повномасштабної війни. З лютого 2022 року Україна отримала значний рівень бюджетної підтримки, зокрема від ЄС, що є свідченням солідарності міжнародної спільноти з нашою державою та довіри до Уряду України. Прозорість та підзвітність у використанні коштів донорів — ключовий актив у нашій співпраці. Мінфін залишається відкритим до взаємодії з європейськими партнерами для посилення ефективності використання допомоги», — зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.
Європейська Комісія створила Аудиторську Раду у червні 2024 року, вона діятиме до кінця червня 2028 року. Її місія — забезпечення прозорості та ефективності фінансової допомоги в рамках Ukraine Facility у співпраці з Урядом України. Ukraine Facility передбачає спрямування Україні у 2024−2027 роках 50 млрд євро, із яких бюджетна підтримка — 38,27 млрд євро.
Читайте також
У лютому 2025 року Європейська Комісія оголосила про завершення формування Аудиторської Ради Ukraine Facility, призначивши трьох фахівців у сфері фінансового контролю та управління.
Від України відповідальним за аудит виконання Плану України для реалізації інструменту Ukraine Facility визначено Міністерство фінансів.
За 2024 рік у межах програми Ukraine Facility до держбюджету вже надійшло 16,1 млрд євро. Найближчими днями Україна очікує наступний транш у розмірі 3,5 млрд євро.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems