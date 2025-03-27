Ukraine Facility: Україна та ЄС посилять контроль за використанням коштів — Finance.ua

Ukraine Facility: Україна та ЄС посилять контроль за використанням коштів Сьогодні 09:15 — Казна та Політика

Ukraine Facility: Україна та ЄС посилять контроль за використанням коштів

Міністерство фінансів підписало Меморандум з Аудиторською Радою Ukraine Facility, щодо посилення контролю за ефективним використанням фінансової допомоги від ЄС.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Сторони підписали Меморандум, метою якого є створення основи для співробітництва між Мінфіном та Аудиторською Радою.

Це дозволить зміцнити систему фінансового управління та контролю, а також прозорість у реалізації Ukraine Facility, зокрема, через обмін інформацією, звітами та іншими документами, а також тісний діалог між інституціями.

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«Міжнародна підтримка — важливий інструмент для забезпечення фінансової стабільності в умовах повномасштабної війни. З лютого 2022 року Україна отримала значний рівень бюджетної підтримки, зокрема від ЄС, що є свідченням солідарності міжнародної спільноти з нашою державою та довіри до Уряду України. Прозорість та підзвітність у використанні коштів донорів — ключовий актив у нашій співпраці. Мінфін залишається відкритим до взаємодії з європейськими партнерами для посилення ефективності використання допомоги», — зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Європейська Комісія створила Аудиторську Раду у червні 2024 року, вона діятиме до кінця червня 2028 року. Її місія — забезпечення прозорості та ефективності фінансової допомоги в рамках Ukraine Facility у співпраці з Урядом України. Ukraine Facility передбачає спрямування Україні у 2024−2027 роках 50 млрд євро, із яких бюджетна підтримка — 38,27 млрд євро.

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У лютому 2025 року Європейська Комісія оголосила про завершення формування Аудиторської Ради Ukraine Facility, призначивши трьох фахівців у сфері фінансового контролю та управління.

Від України відповідальним за аудит виконання Плану України для реалізації інструменту Ukraine Facility визначено Міністерство фінансів.

За 2024 рік у межах програми Ukraine Facility до держбюджету вже надійшло 16,1 млрд євро. Найближчими днями Україна очікує наступний транш у розмірі 3,5 млрд євро.

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