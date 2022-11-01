Кабмін схвалив проєкт бюджету на 2023 рік у фінальній редакції: що змінили — Finance.ua

Кабмін схвалив проєкт бюджету на 2023 рік у фінальній редакції: що змінили Вчора 11:01 — Казна та Політика

Кабмін схвалив проєкт бюджету на 2023 рік у фінальній редакції: що змінили

Кабінет Міністрів ухвалив проєкт бюджету на 2023 рік до другого читання з урахуванням пропозицій народних депутатів.

Про це повідомив у Telegram прем’єр Денис Шмигаль.

«Тепер очікуємо на швидке голосування проєкту бюджету у Верховній Раді. До другого читання Уряд скоригував прогноз зростання ВВП на 2023 рік в бік консервативного сценарію (3,2% замість 4,6%). Прогноз інфляції зменшили з 30% до 28%», — повідомив Шмигаль.

Бюджет-2023 планується з урахуванням 1,3 трлн грн доходів. «Завдяки скоригованим макропоказникам та податковим змінам пропонуємо збільшити дохідну частину на понад 50 млрд грн», — пояснює прем’єр.

Видатки складатимуть 2,6 трлн грн. «Ми збільшили обсяги видатків на виплати пенсій, на ліквідацію наслідків збройної агресії росії (будівництво, ремонти, купівля людям житла), на наукову й науково-технічну діяльність, на пільгові іпотечні кредити ВПО. Загалом до другого читання в проєкті держбюджету видаткова частина зросла на 66,8 млрд грн», — каже Шмигаль. Зокрема, збільшено обсяги видатків на виплату пенсій (на 38,9 млрд грн — до 271,9 млрд грн), Фонду ліквідації наслідків збройної агресії (на 16,1 млрд грн — до 35,5 млрд грн), а також на науково-технічну діяльність, пільгові кредити для внутрішньо переміщених осіб і для розвитку підприємництва.

Пріоритет № 1 — безпека й оборона — залишається незмінним. «Спрямовуємо на боротьбу з окупантами понад 1 трлн грн, це більше 18% ВВП. Фінансуємо українську армію самостійно за рахунок внутрішніх ресурсів», — додав очільник уряду.

Дефіцит держбюджету наступного року складе понад 20% ВВП. «Будемо покривати його за рахунок допомоги партнерів. Нам потрібно залучити 38 млрд доларів. Отримаємо їх від ЄС, США, МВФ та інших донорів. Рухаємося в цьому напрямку, і маємо всі підстави розраховувати на прогрес», — підсумував він.

«Проект Державного бюджету України на 2023 рік розробив Мінфін до розгляду парламентарями у другому читанні з урахуванням пропозицій народних депутатів і скоригованих макропоказників. Незмінним залишився загальний ресурс на національну безпеку і оборону — 1 трлн 141,1 млрд грн, або 18,2% ВВП. Прогнозований дефіцит держбюджету 2023 року становить понад 20% ВВП. Мінфін продовжує роботу над залученням міжнародної допомоги від ЄС, США, МВФ та інших наших надійних партнерів для покриття дефіциту», — зазначив Міністр фінансів України Сергій Марченко.

Економічна Правда За матеріалами:

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