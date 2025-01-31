Як не сплачувати за неспожиту електроенергію, якщо ви не живете в помешканні — Finance.ua

Як не сплачувати за неспожиту електроенергію, якщо ви не живете в помешканні Сьогодні 09:01 — Особисті фінанси

Як не сплачувати за неспожиту електроенергію, якщо ви не живете в помешканні

Якщо не сплачувати за спожиту електроенергію, то спочатку споживачу відключають електропостачання, а через пів року його помешкання від’єднують від мережі.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК Київські електромережі.

«З 30 січня по 3 лютого триває період передачі показань лічильника електроенергії ДТЕК Київські електромережі. Ділитися даними приладу потрібно, щоб енергокомпанія змогла розрахувати фактичний обсяг електроспоживання. В іншому випадку він буде визначений по середньодобовому», — нагадують у компанії.

Але що зробити, щоб не сплачувати за неспожиту електроенергію, якщо ви давно не живете в помешканні?

Оператор системи розподілу після 3-го числа має передати постачальнику обсяг споживання електроенергії кожного клієнта за попередній місяць для формування платіжки за світло. Обсяг розраховується на основі показань лічильника, які клієнт передає ОСР у два останніх дні місяця і перші три дні наступного. Якщо енергокомпанія не отримує цих даних, то за законом має розраховувати обсяг за середньодобовим споживанням аналогічного періоду минулого року.

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Розрахунок по середньодобовому може відрізнятися від фактично спожитого. Особливо, коли ви більше не проживаєте у помешканні. Це може призвести до розбіжностей у нарахуванні та штучної заборгованості.

«А в разі несплати рахунків постачальнику ми будемо вимушені спочатку відключити електропостачання, а через 180 днів — від’єднати помешкання від мережі», — зазначають у ДТЕК.

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Щоб уникнути такої ситуації, радять обрати один із двох варіантів:

1. Регулярно передавайте ДТЕК Київські електромережі покази у визначений термін, обравши будь-який із способів:

чат-бот у Viber та Telegram;

веб-форма на сайті без додаткової реєстрації.

2. Зверніться до ДТЕК Київські електромережі для тимчасового припинення електропостачання.

Для цього необхідно подати відповідну заявку за допомогою сервісу « Обслуговування лічильників ». Обрати розділ «Підключення або відключення», а далі натиснути «Відключення за власним бажанням».

Проте і послуга з тимчасового відключення, і послуга з відновлення електропостачання є платними.

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