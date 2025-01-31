Як не сплачувати за неспожиту електроенергію, якщо ви не живете в помешканні — Finance.ua

Як не сплачувати за неспожиту електроенергію, якщо ви не живете в помешканні
Якщо не сплачувати за спожиту електроенергію, то спочатку споживачу відключають електропостачання, а через пів року його помешкання від’єднують від мережі.
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК Київські електромережі.
«З 30 січня по 3 лютого триває період передачі показань лічильника електроенергії ДТЕК Київські електромережі. Ділитися даними приладу потрібно, щоб енергокомпанія змогла розрахувати фактичний обсяг електроспоживання. В іншому випадку він буде визначений по середньодобовому», — нагадують у компанії.
Але що зробити, щоб не сплачувати за неспожиту електроенергію, якщо ви давно не живете в помешканні?
Оператор системи розподілу після 3-го числа має передати постачальнику обсяг споживання електроенергії кожного клієнта за попередній місяць для формування платіжки за світло. Обсяг розраховується на основі показань лічильника, які клієнт передає ОСР у два останніх дні місяця і перші три дні наступного. Якщо енергокомпанія не отримує цих даних, то за законом має розраховувати обсяг за середньодобовим споживанням аналогічного періоду минулого року.
Розрахунок по середньодобовому може відрізнятися від фактично спожитого. Особливо, коли ви більше не проживаєте у помешканні. Це може призвести до розбіжностей у нарахуванні та штучної заборгованості.
«А в разі несплати рахунків постачальнику ми будемо вимушені спочатку відключити електропостачання, а через 180 днів — від’єднати помешкання від мережі», — зазначають у ДТЕК.
Щоб уникнути такої ситуації, радять обрати один із двох варіантів:
1. Регулярно передавайте ДТЕК Київські електромережі покази у визначений термін, обравши будь-який із способів:
2. Зверніться до ДТЕК Київські електромережі для тимчасового припинення електропостачання.
Для цього необхідно подати відповідну заявку за допомогою сервісу «Обслуговування лічильників». Обрати розділ «Підключення або відключення», а далі натиснути «Відключення за власним бажанням».
Проте і послуга з тимчасового відключення, і послуга з відновлення електропостачання є платними.
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