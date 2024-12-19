Для Укренерго тариф на передачу електроенергії підняли на 30% — Finance.ua
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Для Укренерго тариф на передачу електроенергії підняли на 30%

Енергетика
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Для Укренерго тариф на передачу електроенергії підняли на 30%
Для Укренерго тариф на передачу електроенергії підняли на 30%
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, (НКРЕКП) підвищила тариф НЕК «Укренерго» на послуги із передачі електроенергії із 1 січня 2025 року на 29,8% - до 686,23 грн/МВт-год.
Відповідне рішення ухвалене на засіданні регулятора 19 грудня.
Витрати на покриття ПСО із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел у структурі тарифу на передачу у 2025 році передбачені на рівні 32,087 млрд грн (з урахуванням збільшення частки виробництва електрики з альтернативних джерел для приватних домогосподарств).
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Крім того, НКРЕКП знизила тариф на диспетчерське управління на 5,4% - до 98,97 грн/МВт-год.
Нагадаємо, із 1 січня 2024 року тариф на передачу становить 528,57 грн/МВт-год, тариф на диспетчеризацію — 104,57 грн/МВт-год.
За матеріалами:
Укрінформ
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