Для Укренерго тариф на передачу електроенергії підняли на 30% — Finance.ua

Для Укренерго тариф на передачу електроенергії підняли на 30% Сьогодні 16:29 — Енергетика

Для Укренерго тариф на передачу електроенергії підняли на 30%

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, (НКРЕКП) підвищила тариф НЕК «Укренерго» на послуги із передачі електроенергії із 1 січня 2025 року на 29,8% - до 686,23 грн/МВт-год.

Відповідне рішення ухвалене на засіданні регулятора 19 грудня.

Витрати на покриття ПСО із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел у структурі тарифу на передачу у 2025 році передбачені на рівні 32,087 млрд грн (з урахуванням збільшення частки виробництва електрики з альтернативних джерел для приватних домогосподарств).

Читайте також НКРЕКП планує змінити тарифи на воду для непобутових споживачів

Крім того, НКРЕКП знизила тариф на диспетчерське управління на 5,4% - до 98,97 грн/МВт-год.

Нагадаємо, із 1 січня 2024 року тариф на передачу становить 528,57 грн/МВт-год, тариф на диспетчеризацію — 104,57 грн/МВт-год.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.