Як найбільша сонячна ферма Китаю змінює пустелю навколо себе

Сонячні панелі перетворюють пустелю в Китаї на зелену зону. У 2024 році журнал Nature опублікував дослідження про вплив фотоелектричного парку Гунхе в Цінхаї, Китай (найбільшої сонячної ферми в країні), на місцеву пустелю.

Згідно зі статтею, установка справила «позитивний ефект на екологію пустельної зони та навколишнє середовище».

Справа не стільки в самих панелях, скільки в їхній присутності, пише BGR

Оскільки сонячні панелі поглинають величезну кількість сонячної радіації, ґрунт під ними утримує більше вологи через відсутність випаровування. Додайте до цього стабільний приплив води внаслідок щомісячного очищення панелей, і ви отримаєте ідеальний сценарій для стимулювання росту рослин і мікробів у пустелі.

Згідно з дослідженням, екологічні зміни певною мірою є самопідтримуваними… доти, доки сонячні ферми обслуговуються. Сонячні електростанції забезпечують дешеву, чисту енергію, одночасно вирішуючи економічні проблеми, такі як рівень безробіття (місцевих жителів можуть наймати для обслуговування ферм).

А мікро-оазиси, які створюють сонячні панелі, забезпечують пасовища для навколишніх тварин, сприяючи екологічному регулюванню. Чим більше використовуються ці сонячні ферми, тим більше переваг вони приносять, а чим більше переваг вони приносять, тим більше грошей виділятиметься на обслуговування та розвиток сонячних ферм у майбутньому. Це петля позитивного зворотного зв’язку на багатьох фронтах.

Пустелі Цінхаю — не єдині, що зеленіють

Ключовим фактором научного процесу є повторюваність. Чи може інша група вчених повторити дослідження і отримати аналогічні результати? Якщо так, гіпотеза має право на життя. В той час як фотоелектричний парк Гунхе озеленює свою пустелю, дослідникам необхідно довести, що це не разове везіння.

Тут на сцену виходить пустеля Кубучі. Хоча вона не є найбільшою пустелею Китаю, тридцять років тому основним «експортом» цієї землі були піщані бурі.

Сьогодні сонячна електростанція Цзюньма, розташована в цій пустелі, виробляє величезну кількість електроенергії, а сонячні панелі стимулюють ріст рослин, серед іншого, знижуючи приземну швидкість вітру. Зараз у пустелі Кубучі можна знайти безліч чагарників і кущів, а також випадкових лисиць або зайців, що снують між ними. І, як і у випадку з фотоелектричним парком Гунхе, вигода виходить за межі просто чистої енергії. Сонячна електростанція Цзюньма також забезпечує пасовища для великої рогатої худоби, підтримує вирощування таких культур, як кавуни та зизифус (китайський фінік), і стимулює туризм.

Схожий експеримент проводиться в Каліфорнії. Проєкт Nexus — це дослідження, призначене для вивчення впливу сонячних панелей і створюваної ними тіні над каналом Гікман, розташованим на схід від Сан-Франциско. Теорія полягає в тому, що установка може допомогти заощадити 286 мільярдів літрів води (63 мільярди галлонів), запобігаючи випаровуванню.

