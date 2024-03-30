Як натрій-іонні акумулятори можуть змінити вартість електромобілів: переваги та недоліки нової технології — Finance.ua

Як натрій-іонні акумулятори можуть змінити вартість електромобілів: переваги та недоліки нової технології 30.03.2024, 00:23 — Технології&Авто

Як натрій-іонні акумулятори можуть змінити вартість електромобілів: переваги та недоліки нової технології, Фото: carnewschina.com

Електричні автомобілі не завжди будуть такими дороговартісними, адже технології в автомобільному бізнесі розвиваються досить швидко. Існує ймовірність, що літій-іонні батареї, які мають недоліки з погляду стійкості, енергетичної безпеки та вартості, будуть витіснені іншим типом накопичувачів енергії.

Натрій-іонні акумулятори (SIB, також відомі як Na-іонні батареї або NIB) були на горизонті вже деякий час, але не очікувалося, що технологія уже достатньо розвинулася для її залучення до автоіндустрії.

Проте на початку січня китайський виробник автомобілів JAC оголосив, що постачає невеликий електромобіль від свого бренду Yiwei, оснащений SIB від Hina Battery.

JMEV, ще одна китайська компанія, також оголосила про випуск нового електромобіля, що працює на SIB від Farasis Energy. JMEV EV3 (Youth Edition) — міський автомобіль мікро-EV із запасом ходу в понад 400 кілометрів.

Які недоліки натрій-іонних акумуляторів

Основним недоліком є менша щільність енергії, що йде разом зі збільшенням ваги (занадто мало Вт·год/кг порівняно з літієвими технологіями), але плюси є суттєвими.

Переваги натрій-іонних акумуляторів

SIB не містять літію чи кобальту, а натрій поширений у всьому світі. Електроліт простіший, а струмоприймачі електродів можуть бути алюмінієвими, а не мідними, що екологічніше і дешевше.

Загалом SIB приблизно на 30% дешевші за літій-іонні акумулятори. З огляду на те, що батарея електромобіля сьогодні становить приблизно 40% вартості всього автомобіля, це велика перевага.

Виробники працюють над збільшенням щільності енергії SIB, і батарея JMEV EV3, як зазначається, накопичує 140−160 Вт-год/кг, але Farasis націлені на друге покоління зі збільшеною ємністю 160−180 Вт-год/кг цього року.

При цьому, низька щільність енергії означає, що, щоб забезпечити радіус дії потужної літій-іонної батареї, акумулятор SIB має бути важчим, що, своєю чергою, вплине на радіус дії.

Компанія Farasis поставила собі за мету 180−200 Вт-год/кг до 2026 року, що робить SIB придатним для ширшого спектра застосувань.

Це все ще мало порівняно зі звичайним літій-іонним акумулятором, який може становити близько 270 Вт-год/кг. З усім тим, серйозна комерційна розробка SIBs відійшла на другий план, оскільки літій-іонна технологія вийшла на перший план у 1990-х роках, тож є що надолужувати.

SIB добре працюють у холодну погоду, вони безпечні та коштують дешевше, ніж літій-іонні, тому їх також можна використовувати в різних неавтомобільних цілях.

Китайський гігант CATL також розробляє їх, як і шведська Northvolt і британська Faradion.

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