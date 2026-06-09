Google знижує ваотість підписки на AI Plus Сьогодні 21:12 — Технології&Авто

Google AI Plus

Google оголосила про суттєве оновлення своєї найбільш доступної передплати на сервіси штучного інтелекту. Користувачі отримають більше ресурсів за меншу вартість, що може докорінно змінити ринок преміальних ШІ-послуг у найближчій перспективі.

Про це пише видання PhoneArena

Google змінює правила гри на ринку штучного інтелекту

Компанія Google зробила несподіваний хід, суттєво знизивши поріг входу до своїх преміальних інструментів штучного інтелекту. Відтепер базовий план Google AI Plus став значно привабливішим для широкого кола користувачів, поєднуючи нижчу ціну та розширені технічні можливості.

Вартість передплати Google AI Plus знизилася з 7,99 долара до 4,99 долара на місяць, що становить майже 40% економії. У часи, коли цифрові сервіси зазвичай лише дорожчають, такий крок виглядає як агресивна спроба Google залучити нових передплатників.

Окрім цінового бонусу, компанія вдвічі збільшила обсяг хмарного сховища — замість 200 гігабайтів користувачі тепер отримують 400 гігабайтів для зберігання фотографій і документів.

Ми оновлюємо ціну нашого плану Google AI Plus до 4,99 долара або місцевого еквівалента (порівняно з 7,99 долара) та подвоюємо обсяг сховища з 200 до 400 гігабайтів, — прокоментував керівник продукту передплат Gemini AI Вікас Кансал.

Що отримують передплатники за нову ціну

Попри доступну вартість, Google AI Plus пропонує потужний набір інструментів:

Перш за все, користувачі мають доступ до моделі Gemini 3.1 Pro. Це той самий інтелектуальний рушій, який використовують у значно дорожчих тарифних планах компанії, хоча й з певними обмеженнями щодо інтенсивності використання. Важливою перевагою є контекстне вікно на 128 000 токенів. Це дозволяє завантажувати для аналізу об’ємні файли у форматі PDF, довгі статті або великі блоки програмного коду для швидкого створення резюме чи пошуку відповідей у тексті.

Любителі візуального контенту також не залишилися осторонь. Передплата дозволяє створювати до 50 зображень у роздільній здатності 4K щодня за допомогою моделі Nano Banana Pro.

Крім того, розробники відкрили функцію генерації відео через систему Veo 3.1 Fast.

Усі ці можливості тісно інтегрували в екосистему Google Workspace, тому розумний помічник допомагатиме безпосередньо в Gmail, Документах, Таблицях і Календарі.

Для тих, хто займається дослідженнями, пакет включає покращену версію асистента NotebookLM Enhanced. Як зазначає видання 9to5Google , користувачі також отримують доступ до функцій Daily brief, Omni Flash для створення відео та розширені ліміти в AI Studio.

Які ціни в Україні

В Україні ви можете оформити:

Google AI Plus за 225 гривень, але перші три місяці пропонують за 55 гривень, що є неймовірно привабливою пропозицією.

Google AI Pro коштує 910 гривень, але зі знижкою на перші три місяці ціна становить 230 гривень.

Google AI Ultra коштує 4600 гривень і не пропонує знижок.

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Інші преміальні плани Google залишилися без змін: AI Pro коштує 19,99 долара на місяць і пропонує 5 терабайтів сховища, а найпотужніший AI Ultra — 99,99 долара. Проте для більшості повсякденних завдань оновлений AI Plus за 4,99 долара виглядає як найбільш збалансоване рішення на ринку.

Хоча користувачі іноді скаржаться на ліміти використання в базовому пакеті, подвоєння обсягу пам’яті до 400 гігабайтів робить цю пропозицію конкурентоспроможною навіть як звичайне хмарне сховище, до якого бонусом додають передові нейромережі.

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