Які нові електромобілі купують в Україні: ТОП-15 моделей — Finance.ua

Які нові електромобілі купують в Україні: ТОП-15 моделей
У лютому попит на «електрички» відновив зростання. І попри те, що лідер сегмента втратив частину покупців, до передачі верхнього щабля рейтингу найближчому супернику ще далеко.
Як зазначають аналітики auto.ria, сегмент електрокарів встановив нову рекордну позначку, сягнувши за підсумками лютого 1006 нових електромобілів: це на 111 машин більше, ніж дилери продали попереднього місяця, та у 2,6 раза перевищує досягнення лютого 2023 року (тоді власників знайшов лише 381 новий електромобіль).
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«Про передачу титулу бестселера українського ринку нових „електричок“ рано навіть мріяти: найближчий переслідувач — китайський BYD Song Plus — досі відстає від найпопулярнішої „айдішки“ на півтори сотні угод, хоч і збільшує коло своїх прихильників п’ять місяців поспіль», — кажуть експерти.
15 найпопулярніших електромобілів України
за підсумками продажів нових авто у лютому (проти січня 2024 р.)
- Volkswagen ID.4 Crozz: 269 нових електромобілів (-24);
- BYD Song Plus: 107 нових електромобілів (+18);
- Honda e: Ns1: 102 нових електромобілі (+16);
- Nissan Ariya: 90 нових електромобілів (+37)
- Honda M-NV: 53 нових електромобілі (+34); 6. Toyota bZ4x: 38 нових електромобілів (-21);
- Volkswagen ID.6: 38 нових електромобілів (-2);
- Audi Q4 e-tron: 36 нових електромобілів (+13);
- Zeekr 001: 33 нових електромобілі (+2);
- BYD Yuan Plus: 27 нових електромобілів (+10);
- Audi Q8 e-tron: 18 нових електромобілів (+3);
- Volvo XC40 Recharge: 13 нових електромобілів (+7);
- BYD Seagull: 12 нових електромобілів (-5);
Mercedes-Benz EQE: 12 нових електромобілів (+10);
- BYD Tang: 11 нових електромобілів (-6);
MG 4: 11 нових електромобілів (+3);
- BMW iX1: 10 нових електромобілів (+9);
Volkswagen ID.3: 10 нових електромобілів (+3);
- BYD E2: 9 нових електромобілів (+7);
Zeekr X: 9 нових електромобілів (+5).
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