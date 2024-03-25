Які нові електромобілі купують в Україні: ТОП-15 моделей — Finance.ua

Які нові електромобілі купують в Україні: ТОП-15 моделей Сьогодні 08:00 — Технології&Авто

Які нові електромобілі купують в Україні: ТОП-15 моделей

У лютому попит на «електрички» відновив зростання. І попри те, що лідер сегмента втратив частину покупців, до передачі верхнього щабля рейтингу найближчому супернику ще далеко.

Як зазначають аналітики auto.ria , сегмент електрокарів встановив нову рекордну позначку, сягнувши за підсумками лютого 1006 нових електромобілів: це на 111 машин більше, ніж дилери продали попереднього місяця, та у 2,6 раза перевищує досягнення лютого 2023 року (тоді власників знайшов лише 381 новий електромобіль).

«Про передачу титулу бестселера українського ринку нових „електричок“ рано навіть мріяти: найближчий переслідувач — китайський BYD Song Plus — досі відстає від найпопулярнішої „айдішки“ на півтори сотні угод, хоч і збільшує коло своїх прихильників п’ять місяців поспіль», — кажуть експерти.

15 найпопулярніших електромобілів України

за підсумками продажів нових авто у лютому (проти січня 2024 р.)

Volkswagen ID.4 Crozz: 269 нових електромобілів (-24); BYD Song Plus: 107 нових електромобілів (+18); Honda e: Ns1: 102 нових електромобілі (+16); Nissan Ariya: 90 нових електромобілів (+37) Honda M-NV: 53 нових електромобілі (+34); 6. Toyota bZ4x: 38 нових електромобілів (-21); Volkswagen ID.6: 38 нових електромобілів (-2); Audi Q4 e-tron: 36 нових електромобілів (+13); Zeekr 001: 33 нових електромобілі (+2); BYD Yuan Plus: 27 нових електромобілів (+10); Audi Q8 e-tron: 18 нових електромобілів (+3); Volvo XC40 Recharge: 13 нових електромобілів (+7); BYD Seagull: 12 нових електромобілів (-5);

Mercedes-Benz EQE: 12 нових електромобілів (+10); BYD Tang: 11 нових електромобілів (-6);

MG 4: 11 нових електромобілів (+3); BMW iX1: 10 нових електромобілів (+9);

Volkswagen ID.3: 10 нових електромобілів (+3); BYD E2: 9 нових електромобілів (+7);

Zeekr X: 9 нових електромобілів (+5).

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