Популярний бренд випустить дешеві смартфони за $200 (фото) Сьогодні 03:05 — Технології&Авто

OnePlus 13, www.techadvisor.com

За словами інсайдера, компанія OnePlus уже працює над абсолютно новою лінійкою смартфонів. Серія під кодовим позначенням N міститиме кілька пристроїв за ціною менше 210 доларів США.

Про це повідомляє gsmarena.com.

Іншими словами, виробник запропонує телефони початкового рівня — нижчі за серію Nord середнього класу, яка перебуває нижче флагманської.

За словами джерела, серія OnePlus N складатиметься з «кількох смартфонів, адаптованих для різних рівнів». При ціні менше 210 доларів нові пристрої будуть конкурувати з доступними моделями Redmi, Realme і Poco.

Фото ілюстративне

Дебют нового сімейства, найімовірніше, відбудеться в липні 2026 року, зазначає видання. Цікаво, що ця серія буде спочатку запущена для індійського ринку. Чи надійдуть смартфони на глобальний ринок, поки не відомо.

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