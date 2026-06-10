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Популярний бренд випустить дешеві смартфони за $200 (фото)

Технології&Авто
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OnePlus 13
OnePlus 13, www.techadvisor.com
За словами інсайдера, компанія OnePlus уже працює над абсолютно новою лінійкою смартфонів. Серія під кодовим позначенням N міститиме кілька пристроїв за ціною менше 210 доларів США.
Про це повідомляє gsmarena.com.
Іншими словами, виробник запропонує телефони початкового рівня — нижчі за серію Nord середнього класу, яка перебуває нижче флагманської.
За словами джерела, серія OnePlus N складатиметься з «кількох смартфонів, адаптованих для різних рівнів». При ціні менше 210 доларів нові пристрої будуть конкурувати з доступними моделями Redmi, Realme і Poco.
Фото ілюстративне
Фото ілюстративне
Дебют нового сімейства, найімовірніше, відбудеться в липні 2026 року, зазначає видання. Цікаво, що ця серія буде спочатку запущена для індійського ринку. Чи надійдуть смартфони на глобальний ринок, поки не відомо.
Раніше ми повідомляли про свіжий рейтинг Android-смартфонів із найкращим співвідношенням ціни та продуктивності за березень 2026 року.
За матеріалами:
Фокус
СмартфониТехнології
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