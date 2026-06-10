Популярний бренд випустить дешеві смартфони за $200 (фото)

За словами джерела, серія OnePlus N складатиметься з «кількох смартфонів, адаптованих для різних рівнів». При ціні менше 210 доларів нові пристрої будуть конкурувати з доступними моделями Redmi, Realme і Poco.
Дебют нового сімейства, найімовірніше, відбудеться в липні 2026 року, зазначає видання. Цікаво, що ця серія буде спочатку запущена для індійського ринку. Чи надійдуть смартфони на глобальний ринок, поки не відомо.
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