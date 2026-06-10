Компенсація за знищені авто: чому не заплатять Сьогодні 10:23 — Технології&Авто

Компенсація за знищені авто: чому не заплатять

Українцям, чиї автомобілі були знищені або серйозно пошкоджені внаслідок російської агресії, наразі не варто розраховувати на компенсації з державного бюджету.

У пріоритеті залишається фінансування програми «єВідновлення».

Про це заявила голова парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Галина Остаповець у коментарі Новини.LIVE

В умовах обмежених бюджетних можливостей основні ресурси спрямовують насамперед на допомогу українцям, які потребують житла. Таких наразі — мільйони.

«Якщо ми говоримо про спалені автівки — то для мене пріоритет саме люди, які виїхали з ТОТ, їм немає де жити й в них немає доступу до домівок, тому що Росія окупувала», — зазначила Остаповець.

Власникам понівечених автівок рекомендують не чекати швидких виплат, а збирати всі можливі докази та подавати заявки через міжнародні механізми відшкодування. Фінансовий тягар за знищене майно у майбутньому має повністю лягти на країну-агресора.

Раніше Finance.ua писав , якщо житло постраждало через обстріл: що робити у перші 24 години.

Перший крок після обстрілу — переконатися, що перебувати біля будинку або квартири безпечно. Якщо є загроза обвалу, пожежі чи інші ризики, необхідно викликати рятувальників за номером 101.

Також варто повідомити про постраждалих, якщо вони є. За потреби можна окремо звернутися до поліції за номером 102 або викликати швидку допомогу за номером 103.

Після цього необхідно максимально детально зафіксувати наслідки руйнувань:

зробити фото та відео пошкоджень із різних ракурсів;

за можливості зафіксувати геолокацію;

записати дату, час і місце події;

зберегти контакти сусідів та інших свідків;

попросити очевидців підтвердити факт пошкодження.

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