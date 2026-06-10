Компенсація за знищені авто: чому не заплатять

Про це заявила голова парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Галина Остаповець у коментарі Новини.LIVE.
В умовах обмежених бюджетних можливостей основні ресурси спрямовують насамперед на допомогу українцям, які потребують житла. Таких наразі — мільйони.
«Якщо ми говоримо про спалені автівки — то для мене пріоритет саме люди, які виїхали з ТОТ, їм немає де жити й в них немає доступу до домівок, тому що Росія окупувала», — зазначила Остаповець.
Власникам понівечених автівок рекомендують не чекати швидких виплат, а збирати всі можливі докази та подавати заявки через міжнародні механізми відшкодування. Фінансовий тягар за знищене майно у майбутньому має повністю лягти на країну-агресора.