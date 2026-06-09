Starlink з’явиться на літаках Wizz Air вже наступного року Сьогодні 18:00 — Технології&Авто

Умови співпраці зі Starlink компанія не розкрила.

Авіакомпанія Wizz Air планує запровадити супутниковий інтернет Starlink на всьому своєму флоті з наступного року.

Про це пише Reuters.

Умови співпраці зі Starlink компанія не розкрила.

Starlink розширює присутність в авіації

Раніше інші європейські бюджетні перевізники, зокрема Ryanair та EasyJet, заявляли, що впровадження супутникового Wi-Fi від Starlink на борту пов’язане зі значними витратами.

Генеральний директор Ryanair Майкл О’Лірі оцінював, що використання Starlink може коштувати компанії до 250 млн доларів на рік, зокрема через додаткові витрати на пальне.

Наразі Starlink, який є найбільшим супутниковим оператором у світі, вже уклав угоди з низкою американських авіакомпаній, серед яких American Airlines, Southwest Airlines, United Airlines та Alaska Airlines.

Крім того, сервіс співпрацює з авіаперевізниками далекомагістральних рейсів, зокрема Singapore Airlines та Emirates.

Wizz Air очікує зростання доходів

У травні Wizz Air заявила, що очікує вийти на беззбитковість або досягти більшого річного прибутку за 2026 фінансовий рік, який закінчився 31 березня.

Також компанія відзвітувала про зростання пасажиропотоку на 26% у травні та спрогнозувала суттєве збільшення доходів у літньому сезоні.

У Wizz Air зазначають, що відносно нижчі ціни на авіаквитки допомагають підтримувати попит на тлі споживчої невизначеності, пов’язаної з війною між Іраном та Ізраїлем.

Повний фінансовий звіт за підсумками року авіакомпанія планує оприлюднити у четвер.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що Much Better Adventures склав список найкращих місць для самотніх пригодницьких подорожей цього року. Кожен напрямок оцінювався за численними факторами, такими як його бал за Глобальним індексом миру, середня вартість їжі на одну особу, непрямий показник біорізноманіття та кількість пішохідних маршрутів, а також з урахуванням думки експертів та тенденцій бронювання клієнтів.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.