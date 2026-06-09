Британія хоче запустити ШІ в Королівському суді, щоб пришвидшити розгляд справ Сьогодні 18:10 — Світ

Королівський суд у Великій Британії

Уряд Великої Британії хоче в тестовому режимі запустити проєкти зі штучним інтелектом в Королівському суді. Це має покращити роботу системи правосуддя та скоротити чергу нерозглянутих справ.

Про це пише Sky News.

ШІ-помічники для юристів

Серед них — ШІ-помічники для юристів і судових працівників, а також спрощені процеси управління справами, які мають пришвидшити їхній розгляд. ШІ-помічники допомагатимуть юристам у рутинній роботі, зокрема під час дослідження матеріалів справ і їхнього аналізу.

Уряд сподівається, що ці плани підвищать продуктивність і ефективність роботи Королівського суду, а також скоротять час очікування для потерпілих до початку судового розгляду.

Як ШІ впроваджуватимуть у систему

Спочатку технологію випробовуватимуть у так званій пісочниці — ізольованому середовищі для безпечного та контрольованого тестування ШІ. Це має гарантувати, що нове програмне забезпечення відповідатиме високим стандартам, яких вимагають судді та адвокати, перш ніж його розглядатимуть для використання в судах по всій країні.

У Міністерстві юстиції також повідомили, що судді вже планують використовувати новий інструмент на основі ШІ для пошуку справ, готових до розгляду, та обʼєднувати схожі слухання у групи.

Очікується, що це допоможе ефективніше використовувати ресурси суддів, прокурорів і судів, пришвидшити розгляд справ і забезпечити швидше правосуддя для потерпілих.

theБабель За матеріалами:

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