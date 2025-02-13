Як накопичити на квартиру в Україні: поради щодо різних міст — Finance.ua

Як накопичити на квартиру в Україні: поради щодо різних міст Сьогодні 17:02 — Нерухомість

Як накопичити на квартиру в Україні: поради щодо різних міст, freepik

Сьогодні питання «як накопичити на квартиру?» залишається особливо актуальним через зростання вартості житла та нестабільний рівень заробітних плат у багатьох регіонах України. Якщо відкладати усі заробітки, то на квартиру в Києві українцю зі стабільно середнім доходом потрібно працювати близько 8−10 років.

Ключовими під час відкладання грошей факторами є рівень доходу, можливість додаткових заробітків та, звичайно, контроль над власними витратами. Все, що йде на оренду житла, харчування та комунальні послуги, дуже впливає на здатність відкладати кошти. Водночас, такі фінансові звички, як, інвестування чи використання депозитів, можуть допомогти прискорити процес накопичення.

Реальні терміни накопичення на квартиру в Україні варіюються залежно від регіону та фінансової ситуації конкретної особи чи сім’ї.

Найважливішими факторами, які впливають на швидкість здійснення накопичень є:

рівень загального доходу та наявність джерел для додаткового заробітку;

витрати на харчування, оренду, компослуги;

фінансові звички, як-то депозити, заощадження, інвестиції.

Щоб «процес» відбувся ефективніше, радимо чітко визначитися з:

бюджетом та цілями. Слід зрозуміти, яку саме суму треба накопичити, далі скласти бюджет з урахуванням доходів, витрат, першого внеску та всього іншого, що допоможе зрозуміти, скільки ж треба відкладати щомісячно на свою мету;

способом зберігання грошей. Можна обрати депозит в банку, можна вкластися в фонди, облігації, акції (тобто, зробити інвестування), можна ощадний рахунок відкрити. Вивчіть відмінності уважно. Наприклад, депозит може забезпечити непоганий дохід додатково, але за потреби зняти гроші до завершення терміну вкладу можуть виникнути певні складнощі. Інвестування створює стабільний дохід, але відрізняється підвищеними ризиками. Ощадні рахунки надають гнучкий доступ до грошей, ризики мінімальні, але проценти несуттєві.

автоматизацією накопичення. Якщо встановити на рахунку послугу автопереведення частки доходу на спецрахунок для накопичень, відкладатися все буде «непомітно». Наприклад, можна зробити так, щоб з кожного поповнення рахунку відкладалося 10%, з кожного зняття 5% тощо;

оптимізацією витрат. Уважно проаналізуйте всі витрати свої та родини. Ні, відмовлятися від того, що приносить радість, не варто, а ось непотрібні платні підписки, участь в якихось семінарах з передплатами, харчування поза домом можна й мінімізувати;

додатковими джерелами доходів. Вони можуть значно прискорити процес накопичення. Виконання завдань на фрилансі, підробітки чи монетизація улюбленого хобі дуже прискорюють досягнення мети.

Як свідчать результати опитування ЛУН, за 3 місяці відсоток покупців, які впевнені у зростанні цін на столичній вторинці, збільшився з 28% до 39%. Цікаво, що відсоток тих, хто переконаний що ціни на квартири підуть вгору, збільшується щомісяця: наприкінці вересня 2024 таких було лише 28%, в листопаді — вже 30%, в грудні — 35%, а в січні 2025 — 39%.

За словами президентки Асоціації фахівців з нерухомості (ріелторів) України Олени Гайдамахи, в Україні ринок житла переживає надскладні часи: більше житла будується на Західній Україні, а десь — все завмерло. Загалом по країні темпи будівництва житла суттєво просіли порівняно з часами до вторгнення. Наприклад, у Харкові ціни на житло «впали» на 75% порівняно з довоєнним періодом. За словами фахівчині, є випадки, коли однокімнатну квартиру можна купити менш ніж за $10 тис. Більш-менш зберігся ринок нерухомості у Запоріжжі, але й там дуже низькі ціни.

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