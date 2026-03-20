Як мінятимуться ціни на АЗС: експерт розповів, чого очікувати

Енергетика
Зростання вартості пального в Європі впливатиме на підвищення цін і в Україні — найближчим часом воно здорожчає на 5−6 гривень.
Про це в етері каналу «Київ24» повідомив експерт ринку нафтопродуктів Леонід Косянчук.
«В Європі на 8,5% піднялася ціна на дизельне пальне і десь на 8% піднялася ціна на бензин. В цифрах це 113 доларів на тонні на дизельному пальному і 93 долари на бензині. Вони дадуть підстави для підняття цін на 5−6 гривень», — прогнозує Косянчук.
Читайте також
Тільки за тиждень через війну США на Близькому Сході пальне на внутрішньому ринку здорожчало на 7%, зазначає фахівець.
«За останній тиждень гуртові ціни піднялися в Україні майже на 7%. Наприклад, по дизельному пальному ми маємо на сьогодні 78,5 гривні за літр. Це без витрат логістики і таке інше», — каже Косянчук.
У разі припинення війни між США та Іраном ціни можуть відкотитися, проте до цього ще далеко.
«До якої межі ми дійдемо — все буде залежати від розвитку подій в Перській затоці. Якщо там це якось вирівняється, дійдуть до якогось кінця, тоді ми побачимо поступове зниження цін і на нафту, і на нафтопродукти», — підсумував експерт.
Раніше Finance.ua проаналізував, чого чекати від ринку нафтопродуктів в Україні, та які перспективи щодо зростання цін. Про це читайте у статті — Ринок пального: яка ситуація наразі та чого чекати
За матеріалами:
УНІАН
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Також за темою
Також за темою
