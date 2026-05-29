Як купити майно у держави — покрокова інструкція Сьогодні 08:04

Електронний аукціон

Багато українців досі вважають, що державне майно продають через закриті процедури або лише «для своїх». Насправді більшість таких продажів сьогодні відбувається через відкриті онлайн-аукціони у системі Прозорро.Продажі. Із посиланням на Дія. Освіта розповідаємо, як взяти участь в електронних торгах за державне майно.

Як це працює

Прозорро. Продажі складається з центральної бази даних, де зберігається інформація про всі аукціони, та авторизованих електронних майданчиків, через які учасники подають заявки та беруть участь у торгах.

Важливо розуміти головний принцип роботи системи: незалежно від того, через який майданчик ви заходите, усі бачать однакові лоти та ті самі умови.

Продавець публікує аукціон один раз, після чого система автоматично відображає його на всіх підключених майданчиках.

Для учасника це означає, що можна обрати будь-який зручний сервіс — це не впливає на результати торгів.

Як стати учасником торгів

Участь в аукціонах Прозорро. Продажі доступна для фізичних осіб, ФОП та юридичних осіб. Далі розповімо, які документи підготувати, як пройти реєстрацію та взяти участь у торгах.

Крок 1. Знайдіть лот, що вас цікавить

Спочатку потрібно знайти об’єкт, який цікавить. Для цього можна скористатися каталогом активів або фільтрами пошуку за:

регіоном;

типом аукціону;

напрямом;

ціновим діапазоном;

датою проведення торгів.

На цьому етапі важливо уважно ознайомитися з описом лота, умовами участі, розміром гарантійного внеску, строками оплати та технічним станом об’єкта.

Крок 2. Зареєструйтеся на електронному майданчику

Для участі потрібно створити акаунт на одному з авторизованих майданчиків.

Зазвичай реєстрація включає:

створення профілю;

підтвердження контактних даних;

заповнення інформації про учасника.

Для ФОП та юридичних осіб можуть знадобитися додаткові реквізити.

Крок 3. Подайте заявку на участь

Після реєстрації учасник обирає потрібний лот, подає заявку та вказує свою цінову пропозицію.

Ставка не може бути нижчою за стартову ціну. До завершення прийому заявок інші учасники не бачать поданих пропозицій.

Крок 4. Сплатіть внески та завантажте документи

Для підтвердження участі потрібно сплатити:

реєстраційний внесок;

гарантійний внесок.

Гарантійний внесок повертають учасникам, які не перемогли. Для переможця ця сума зараховується в оплату лота.

Також необхідно завантажити документи відповідно до вимог конкретного аукціону. Це можуть бути:

паспортні дані;

ІПН;

документи ФОП або компанії;

підтвердження повноважень;

інші документи залежно від типу активу.

Крок 5. Аукціон та підписання документів

Найчастіше використовується трираундовий англійський аукціон, де учасники по черзі підвищують ставки.

Також у системі є:

голландські аукціони зі зниженням ціни;

аукціони з переважним правом;

торги з кількома переможцями.

Переможцем стає учасник із найвигіднішою пропозицією відповідно до правил аукціону.

Після завершення торгів система автоматично формує результати, а переможець отримує протокол аукціону.

Далі необхідно:

підписати документи;

пройти кваліфікацію;

укласти договір;

виконати умови оплати.

Після завантаження підписаного договору аукціон вважається завершеним.

Що варто врахувати перед участю

Перед поданням заявки варто уважно перевірити:

опис лота та всі документи;

строки підписання договору;

розмір гарантійного внеску;

додаткові витрати;

умови аукціону та оплати.

За потреби деталі можна уточнювати в організатора торгів.

