Єдиний реєстр держмайна переходить у цифровий формат — ФДМУ 12.01.2026, 01:05 — Казна та Політика

Кабінет Міністрів України затвердив нову редакцію Положення про Єдиний реєстр об’єктів державної власності, якою держава переходить від застарілої паперової системи обліку до сучасної цифрової платформи. Рішення має на меті зробити управління державними активами прозорим, контрольованим та менш вразливим до корупційних ризиків.

Про це повідомила пресслужба ФДМУ.

Зазначається, що нині облік державного майна ґрунтується на методиках 2003−2011 років, що ускладнює контроль та оновлення даних. Нова редакція положення передбачає автоматизований моніторинг у режимі реального часу та інтеграцію з іншими державними інформаційними системами.

Що змінюється:

паперову звітність скасовують: балансоутримувачі подаватимуть інформацію через електронні кабінети;

автоматична взаємодія з держреєстрами (зокрема ЄДР) зменшить ризики помилок і маніпуляцій з даними;

публічний доступ: повний перелік об’єктів держмайна та суб’єктів господарювання буде доступний громадянам на спеціальному вебсайті;

прискорення реєстрації права власності на об’єкти, які досі не були належно оформлені.

«Завдяки новій ІТ-архітектурі держава отримає потужний антикорупційний інструмент. Прозорий облік унеможливлює приховування активів або їх незаконне відчуження за „сірими“ схемами. Крім того, Уряд зможе приймати управлінські рішення на основі актуальних даних, бачачи структуру всіх активів», — наголосили у Фонді держмайна.

Постанова набере чинності з 1 липня 2027 року. Перехідний період передбачено для технічної інтеграції реєстрів та навчання персоналу.

