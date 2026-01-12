0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Єдиний реєстр держмайна переходить у цифровий формат — ФДМУ

Казна та Політика
13
Кабінет Міністрів України затвердив нову редакцію Положення про Єдиний реєстр об’єктів державної власності, якою держава переходить від застарілої паперової системи обліку до сучасної цифрової платформи. Рішення має на меті зробити управління державними активами прозорим, контрольованим та менш вразливим до корупційних ризиків.
Про це повідомила пресслужба ФДМУ.
Зазначається, що нині облік державного майна ґрунтується на методиках 2003−2011 років, що ускладнює контроль та оновлення даних. Нова редакція положення передбачає автоматизований моніторинг у режимі реального часу та інтеграцію з іншими державними інформаційними системами.
Що змінюється:
  • паперову звітність скасовують: балансоутримувачі подаватимуть інформацію через електронні кабінети;
  • автоматична взаємодія з держреєстрами (зокрема ЄДР) зменшить ризики помилок і маніпуляцій з даними;
  • публічний доступ: повний перелік об’єктів держмайна та суб’єктів господарювання буде доступний громадянам на спеціальному вебсайті;
  • прискорення реєстрації права власності на об’єкти, які досі не були належно оформлені.
«Завдяки новій ІТ-архітектурі держава отримає потужний антикорупційний інструмент. Прозорий облік унеможливлює приховування активів або їх незаконне відчуження за „сірими“ схемами. Крім того, Уряд зможе приймати управлінські рішення на основі актуальних даних, бачачи структуру всіх активів», — наголосили у Фонді держмайна.
Постанова набере чинності з 1 липня 2027 року. Перехідний період передбачено для технічної інтеграції реєстрів та навчання персоналу.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems