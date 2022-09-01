Як додати пенсійне посвідчення в "Дію" (відеоінструкція) — Finance.ua

Як додати пенсійне посвідчення в "Дію" (відеоінструкція) Вчора 19:04 — Особисті фінанси

Як додати пенсійне посвідчення в "Дію" (відеоінструкція), dev.ua

У застосунку «Дія» зʼявилися нові документи, зокрема пенсійні посвідчення. Електронне відображення пенсійного посвідчення має таку ж юридичну силу як і пенсійне посвідчення, отримане в Пенсійному фонді України та підтверджує призначення пенсії.

Про це пише Міністерство соціальної політики України.

Як зазначається, пенсійне посвідчення є двох видів: за віком та спеціальне (наприклад, через інвалідність, втрату годувальника тощо).

Пенсійне за віком відтепер підтягується автоматично, так само, як і цифровий паспорт. А спеціальне потрібно додати в застосунок самостійно, наприклад, як COVID-сертифікат.

Як додати спеціальне пенсійне посвідчення в Дію:

переконатись, що ваш застосунок оновлений до останньої версії;

прогортати картки документів до крайньої;

натиснути Додати документ — Пенсійне посвідчення — Додати посвідчення. Тепер ваш документ буде відображатися в Дії. Як і інші документи в застосунку, його можна перевірити або поділитися ним за допомогою QR-коду.

«Важливо, що в Дії відображаються лише пенсійні посвідчення, видані після 2014 року. Тож, якщо у вас посвідчення-книжечка, його потрібно оновити», — кажуть у Мінсоцполітики.

Щоб замінити документ або виправити помилку в даних, портібно звернутись до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України або online через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Фонду.

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