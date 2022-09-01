Як додати пенсійне посвідчення в "Дію" (відеоінструкція) — Finance.ua

Як додати пенсійне посвідчення в "Дію" (відеоінструкція)
У застосунку «Дія» зʼявилися нові документи, зокрема пенсійні посвідчення. Електронне відображення пенсійного посвідчення має таку ж юридичну силу як і пенсійне посвідчення, отримане в Пенсійному фонді України та підтверджує призначення пенсії.
Про це пише Міністерство соціальної політики України.
Як зазначається, пенсійне посвідчення є двох видів: за віком та спеціальне (наприклад, через інвалідність, втрату годувальника тощо).
Пенсійне за віком відтепер підтягується автоматично, так само, як і цифровий паспорт. А спеціальне потрібно додати в застосунок самостійно, наприклад, як COVID-сертифікат.
Як додати спеціальне пенсійне посвідчення в Дію:
- переконатись, що ваш застосунок оновлений до останньої версії;
- прогортати картки документів до крайньої;
- натиснути Додати документ — Пенсійне посвідчення — Додати посвідчення. Тепер ваш документ буде відображатися в Дії. Як і інші документи в застосунку, його можна перевірити або поділитися ним за допомогою QR-коду.
«Важливо, що в Дії відображаються лише пенсійні посвідчення, видані після 2014 року. Тож, якщо у вас посвідчення-книжечка, його потрібно оновити», — кажуть у Мінсоцполітики.
Щоб замінити документ або виправити помилку в даних, портібно звернутись до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України або online через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Фонду.
Велике оновлення Дії: пенсійні, посвідки на проживання, шеринг техпаспорта та інше
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