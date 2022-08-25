На порталі "Дія" запустили автоматичну реєстрацію ТОВ: як це працює — Finance.ua
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На порталі "Дія" запустили автоматичну реєстрацію ТОВ: як це працює

Особисті фінанси
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На порталі "Дія" запустили автоматичну реєстрацію ТОВ: як це працює
На порталі "Дія" запустили автоматичну реєстрацію ТОВ: як це працює
У День незалежності, 24 серпня, на порталі «Дія» запустили нову послугу — автоматична реєстрація ТОВ. Тепер відкрити власне підприємство можна за кілька секунд.
Про це повідомляє Мінцифра.
«Запускаємо автоматичну реєстрацію ТОВ на порталі Дія просто в День Незалежності. Успішно завершили бета-тест. Тепер ви можете відкрити бізнес буквально за 2 секунди», — зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Як зареєструвати ТОВ на порталі «Дія»:

  • авторизуйтеся на порталі «Дія» та оберіть послугу;
  • заповніть заяву на реєстрацію ТОВ, вкажіть необхідні дані;
  • підпишіть заяву електронним підписом;
  • після цього система автоматично сформує та надішле вашу заяву на реєстрацію ТОВ.
Після цього ТОВ буде зареєстровано автоматично, якщо заява відповідає усім умовам.
Федоров зауважив, що послугу реєстрації ТОВ із держреєстратором запустили ще в жовтні 2020 року. І нею скористалися близько 13 тисяч українців.
«Зараз прибираємо держреєстратора з процесу, щоб зекономити ваш час. Завдяки автоматичним послугам вам не потрібно чекати на рішення чиновника чи відповідь держреєстратора. Скористатися послугою можна де завгодно», — наголосив він.
До слова, раніше повідомлялося, що для вимушених переселенців удосконалять функціонал у «Дії». Незабаром можна буде змінити місце проживання під час повторного переміщення.
За матеріалами:
Finance.ua
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