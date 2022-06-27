Як дізнатися про зарахування коштів пенсіонеру на окупованій території: відповідь ПФУ — Finance.ua

Як дізнатися про зарахування коштів пенсіонеру на окупованій території: відповідь ПФУ Вчора 17:44 — Особисті фінанси

Близько 600 тисяч українців, які опинилися під тимчасовою російською окупацією, або в регіонах, де тривають бойові дії, залишилися без виплат. Щоб отримати інформацію про зарахування коштів таким пенсіонерам, потрібно звернутися до кол-центру.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці ПФУ.

Мешканка тимчасово окупованої Херсонської області запитала, де можна дізнатися про зарахування коштів, якщо раніше отримували пенсію на «Укрпошті», а у квітні оформили картку ПриватБанк у. У відомстві повідомили, що кошти надходитимуть із червня, але станом на 20 червня гроші не надійшли.

Для з’ясування цього питання можна звернутися за консультацією:

на «гарячу лінію» Контакт-центру Пенсійного фонду за телефонами: 0-800-503-753, 044-281-08-70, 044-281-08-71;

або через портал електронних послуг за посиланням.



Ознайомитись із переліком сервісних центрів головних управлінь Пенсійного фонду України, куди можна звернутися за вирішенням цього питання, можна за посиланням.

Довідка Finance.ua:

щоб збільшити розмір нарахованої пенсії за вислугу років, потрібно звернутися до територіального відділу Пенсійного фонду України для призначення нової пенсії за віком із відповідною заявою;

відомості про трудову діяльність в електронній формі може подати як страхувальник за працівників, так і сам працівник через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.

До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10-20 хвилин собі на картку цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

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