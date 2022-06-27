Як дізнатися про зарахування коштів пенсіонеру на окупованій території: відповідь ПФУ — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як дізнатися про зарахування коштів пенсіонеру на окупованій території: відповідь ПФУ

Особисті фінанси
337
Близько 600 тисяч українців, які опинилися під тимчасовою російською окупацією, або в регіонах, де тривають бойові дії, залишилися без виплат. Щоб отримати інформацію про зарахування коштів таким пенсіонерам, потрібно звернутися до кол-центру.
Про це повідомляється на Facebook-сторінці ПФУ.
Мешканка тимчасово окупованої Херсонської області запитала, де можна дізнатися про зарахування коштів, якщо раніше отримували пенсію на «Укрпошті», а у квітні оформили картку ПриватБанку. У відомстві повідомили, що кошти надходитимуть із червня, але станом на 20 червня гроші не надійшли.
Для з’ясування цього питання можна звернутися за консультацією:
  • на «гарячу лінію» Контакт-центру Пенсійного фонду за телефонами: 0-800-503-753, 044-281-08-70, 044-281-08-71;
  • або через портал електронних послуг за посиланням.
Ознайомитись із переліком сервісних центрів головних управлінь Пенсійного фонду України, куди можна звернутися за вирішенням цього питання, можна за посиланням.

Довідка Finance.ua:

  • щоб збільшити розмір нарахованої пенсії за вислугу років, потрібно звернутися до територіального відділу Пенсійного фонду України для призначення нової пенсії за віком із відповідною заявою;
  • відомості про трудову діяльність в електронній формі може подати як страхувальник за працівників, так і сам працівник через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.
До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10-20 хвилин собі на картку цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.
Отримати гроші швидко 💸
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.