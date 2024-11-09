Взимку в Україні можливі відключення світла до 20 годин на добу: за яких умов — Finance.ua
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Взимку в Україні можливі відключення світла до 20 годин на добу: за яких умов

Енергетика
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Взимку в Україні можливі відключення світла до 20 годин на добу: за яких умов
Взимку в Україні можливі відключення світла до 20 годин на добу: за яких умов, Фото: freepik
У разі холодної зими та атак на атомні станції, Україні можуть загрожувати відключення електроенергії до 20 годин на добу.
Про це пише видання Politico з посиланням на думку енергоекспертів.
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Кожна зима під час війни в Україні була важкою, але наступний сезон настане після багатьох місяців російських повітряних ударів по енергоінфраструктурі.
Наприкінці серпня росія випустила понад 200 ракет і дронів по енергетичних об’єктах України, завершивши атаку, яка, за словами Геннадія Рябцева, головного наукового співробітника Національного інституту стратегічних досліджень України та експерта з енергетики, зменшила потужність виробництва електроенергії більш ніж на 9 ГВт. Це еквівалентно втраті восьми електростанцій і понад 800 об’єктів теплопостачання.

Найреалістичніший сценарій відключень світла

«Найреалістичніший сценарій», з яким країна зіштовхнеться цієї зими, за словами Рябцева, включає обмеження «постачання електроенергії для промисловості та домогосподарств на 8−14 годин на день».
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За умов сильного похолодання та нових ударів по атомній системі електропостачання, Україна може зіштовхнутися з відключеннями світла до 20 годин на добу, каже Олександр Харченко, керівник Центру досліджень енергетичної галузі та радник уряду України з питань енергетики.

Наслідки відключень

Це означає відсутність тепла в домівках, зупинку критично важливих для війни заводів і виїзд українців за кордон у пошуках прихистку.
«Я дуже хвилююся. Ситуація дійсно критична, і я сподіваюся, що міжнародні партнери нададуть нам допомогу якомога швидше», — сказала Вікторія Гриб, незалежна українська депутатка, яка очолює підкомітет парламенту з питань енергетичної безпеки.
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Це оцінка, яку поділяють союзники України, поки Київ звертається до них із закликом про негайну допомогу.
«Ми очікуємо дуже сувору зиму. Люди будуть гинути у своїх домівках, тому що Росія руйнує енергетичну інфраструктуру», — сказав один високопосадовець зі Сполучених Штатів, якому було надано анонімність для відкритої розмови.
За матеріалами:
Економічна Правда
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