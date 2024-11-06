«Укренерго» на межі технічного дефолту — Finance.ua

«Укренерго» на межі технічного дефолту Сьогодні 17:17 — Фондовий ринок

«Укренерго» на межі технічного дефолту

НЕК «Укренерго» оголосила про тимчасове припинення платежів за своїми «зеленими» облігаціями сталого розвитку з 9 листопада 2024 року.

Про це повідомляє пресслужба НЕК «Укренерго».

Це технічне рішення, зазначаються в енергокомпанії, діятиме до завершення реструктуризації боргу, яку компанія планує провести найближчими місяцями. Уряд України спільно з «Укренерго» працюють над досягненням угоди з кредиторами.

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Призупинення платежів обґрунтоване положеннями закону та постановами Кабінету Міністрів, ухваленими для дотримання умов співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Компанія вже повідомила кредиторів про тимчасове призупинення виплат за євробондами і запевнила їх у своїй фінансовій стабільності.

З 9 листопада компанія зупиняє виплати за «зеленими» облігаціями на $825 млн, випущеними в 2021 році.

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