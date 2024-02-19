Виробник дорогоцінних металів Polymetal International продасть російський бізнес за $3,7 млрд — Finance.ua
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Виробник дорогоцінних металів Polymetal International продасть російський бізнес за $3,7 млрд

Фондовий ринок
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Виробник дорогоцінних металів Polymetal International продасть російський бізнес за $3,7 млрд
Виробник дорогоцінних металів Polymetal International продасть російський бізнес за $3,7 млрд
Компанія Polymetal International продає найбільшого у росії виробника срібла та одного із провідних золотовидобувачів «Полиметалл» в рамках угоди на суму $3,69 млрд, яка враховує борг російського бізнесу.
Про це йдеться у повідомленні компанії.
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Згідно з узгодженою угодою, Polymetal International продасть 100% свого російського бізнесу компанії «Мангазея Плюс», яка входить до компанії Mangazeya Mining, на загальну суму близько $3,69 млрд, з яких $2,21 млрд — це чистий борг російського бізнесу.
Узгоджена сума включає кошти у розмірі $1,48 млрд, з яких $1,43 млрд складають дивіденди від російського бізнесу, які мають бути виплачені до завершення продажу.
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Після завершення операції компанії буде виплачено додатково $50 млн.
Polymetal International заявила, що має намір використати $1,15 млрд отриманих дивідендів для погашення внутрішньогрупового боргу. Інші приблизно $280 млн буде збережено компанією для внутрішньокорпоративних цілей, сказано у повідомленні.
Усі платежі здійснюватимуться у російських рублях через фінансові установи, які не потрапили під санкції.
Угода також вимагає схвалення акціонерів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Forbes.ua
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